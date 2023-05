GP Miami, la F1 studia un nuovo show pre-partenza per presentare i piloti al pubblico

Sembrano esserci novità in arrivo nella seconda edizione del Gran Premio in Florida: così Liberty Media vuole movimentare la cerimonia che precede la partenza

La Formula 1 ci riprova con la presentazione show dei piloti prima dello spegnimento dei semafori. Dopo il primo esperimento effettuato ad Austin nell’ormai lontano 2017, il circus targato Liberty Media e guidato da Stefano Domenicali testerà un nuovo cerimoniale nel weekend di Miami, già parzialmente anticipato a Baku: nel corso del GP Azerbaijan di domenica scorsa, infatti, le auto erano già uscite dalla pit-lane per schierarsi in griglia con dieci minuti d’anticipo, in modo da dare agli organizzatori più tempo per eventuali attività collaterali da svolgere prima del via.

F1 GP Stati Uniti 2017, Austin: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) entra in pista

NUOVO TEST Attività collaterali che, secondo quanto riportato dall’autorevole webmagazine RaceFans, si dovrebbero svolgere per la prima volta proprio sul circuito disegnato attorno allo stadio dei Miami Dolphins della NFL. Le auto si schiereranno in griglia 50 minuti prima della partenza (fino a Baku la pit-lane veniva aperta 40 minuti prima del giro di formazione) e questo anticipo consentirà agli organizzatori di introdurre al pubblico della Florida tutti e venti i piloti attraverso una sorta di cerimonia-show in perfetto stile statunitense.

F1 GP Stati Uniti 2017, Austin: l'annunciatore Michael Buffer

IL PRECEDENTE Un tipo di presentazione che, come detto, ha un precedente nel GP degli Stati Uniti 2017, quando l’annunciatore tv Michael Buffer aveva introdotto a uno a uno i piloti sulla griglia di partenza. Questi avevano sfilato fuori dai box su un red carpet in stile Hollywood, raccogliendo gli applausi d’incitamento dei fan passando tra due ali di ragazze pompon. Non è detto che sia di nuovo questo il tipo di show preparato da Liberty Media, ma c’è comunque la chiara intenzione – almeno in alcuni appuntamenti del calendario – di rendere un po’ più spettacolare l’arrivo in griglia dei protagonisti. Ulteriori conferme sul nuovo protocollo pre-partenza dovrebbero essere comunicate nel corso del fine settimana di Miami.

