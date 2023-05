Hamilton e Shakira fotografati assieme a Miami e il gossip vola

Dopo il gossip nato sui social che ha visto coinvolti Fernando Alonso e Taylor Swift, un altro pilota viene affiancato a una pop star. Parliamo di Lewis Hamilton e Shakira, visti assieme in due occasioni distinte dopo il GP Miami, facendo subito impazzire i rispettivi fan. La cantante colombiana era tra i tanti ospiti vip che hanno assistito al gran premio disputato lo scorso weekend e secondo i ben informati in Florida sarebbe di casa, dopo essersi trasferita in seguito alla rottura con il calciatore del Barcellona Gerard Pique avvenuta lo scorso anno.

SFIDA CON TOM CRUISE? Hamilton e Shakira sono stati fotografati assieme a un gruppo di amici su una barca il giorno dopo il GP Miami, con il pilota della Mercedes immortalato mentre aiuta la cantante a salire sull'imbarcazione. In precedenza, i due erano già stati visti cenare assieme in città, una combinazione di eventi che ha scatenato il gossip tra i due. La situazione si complica se si pensa che la cantante nel corso del weekend è stata protagonista di un'altra possibile liason da copertina con l'attore Tom Cruise, anche lui presente alla gara di domenica.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted enjoying a boat ride together in Miami today. pic.twitter.com/aoiYEUx6GI — Pop Hive (@thepophive) May 11, 2023

LE ILLUSTRI PRECEDENTI Se Shakira è reduce dalla già citata relazione con Pique, anche Hamilton vanta già altre frequentazioni con cantanti di fama internazionale, dalla fidanzata storica Nicole Scherzinger - leader delle Pussycat Dolls - alla chiacchierata frequentazione con Rihanna.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/05/2023