Vasseur liquida le voci su Leclerc e la Mercedes: "Vuole vincere con noi"

Festeggiando la pole position conquistata venerdì a Baku, Charles Leclerc è sceso dalla sua monoposto e ha indicato chiaramente il logo della Ferrari sulla sua tuta. Un modo per rinnovare in mondovisione la sua dedizione alla causa del Cavallino Rampante, dopo che nei giorni precedenti si era parlato molto di un suo possibile approdo alla Mercedes.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) festeggia la pole position

RISPOSTA IN PISTA Il monegasco aveva affrontato il tema già nella conferenza stampa del giovedì, negando l'esistenza di trattative con il team guidato da Toto Wolff ma chiudendo con un ''poi si vedrà'' che lasciava aperto uno spiraglio per il futuro, soprattutto nel caso in cui i risultati fossero continuati a non arrivare. Da questo punto di vista, il weekend del GP Azerbaijan ha restituito le prime risposte confortanti, con la Ferrari che si è quantomeno ripresa il ruolo di seconda forza alle spalle dell'imbattibile Red Bull.

SOLO PETTEGOLEZZI La Mercedes deve affrontare il problema del contratto in scadenza di Lewis Hamilton. Anche in caso di rinnovo con il britannico, la tentazione di ingaggiare Leclerc rimarrebbe negli anni seguenti, considerando che il sette volte iridato si avvicina al traguardo dei 40 anni. Nulla di tutto ciò, definito un ''segreto di Pulcinella'' da Leo Turrini, sembra però preoccupare Fred Vasseur. Il team principal della Ferrari si è espresso in maniera colorita sull'argomento, secondo quanto riporta il Mirror: ''Le voci su Charles e Mercedes sono stronzate. Charles ha detto che ama la Ferrari e vuole vincere con la Ferrari. Siamo all'inizio della stagione, dove ci sono molti pettegolezzi che sentiremo ogni fine settimana, ma non siamo preoccupati''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/05/2023