Toto Wolff nega ogni interesse verso Charles Leclerc: "Non abbiamo avuto alcuna conversazione"

Le presunte trattative tra Charles Leclerc e la Mercedes tengono banco nel weekend di Baku. La pole position ottenuta venerdì dal monegasco è servita a riportare un po' di serenità in seno alla Ferrari, ma non a spegnere le discussioni riguardo il suo possibile trasferimento alla corte di Toto Wolff. Giovedì, in conferenza stampa, Leclerc ha negato che ci siano delle discussioni attualmente in corso, pur non chiudendo del tutto la porta. Il boss della Mercedes, invece, è stato ancora più categorico nell'allontanare questo scenario di mercato.

MAI PARLATO Wolff ha spiegato di ritenere completamente infondate le voci degli ultimi giorni: ''Come ha detto Charles, non abbiamo avuto una sola conversazione, tranne forse all'aeroporto sull'opportunità di andare a Starbucks. Non so da dove provenga questa voce o se qualcuno la stia diffondendo, ma non c'è niente lì. Ho già un terzo pilota e non è affatto male (riferendosi a Mick Schumacher, ndr). Ma il punto è che siamo con Lewis da dieci anni e questo non cambierà. Tra qualche anno ci guarderemo intorno, prima o poi''.

SCHUMACHER MALIZIOSO Se la risposta alla specifica domanda da parte di Leclerc aveva provocato qualche risata tra i giornalisti presenti in sala stampa a Baku, altra ironia sul suo disinteresse verso la Mercedes è arrivata da Ralf Schumacher: ''Posso certamente immaginare che Charles Leclerc possa sperare che Lewis Hamilton non sia più interessato alla Mercedes'' ha dichiarato il fratello del sette volte iridato Michael.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/04/2023