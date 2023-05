Wolff contrariato dalla Mercedes 'volante': "L'operatore della gru lavorava al Cirque du Soleil"

Lo spettacolare recupero con la gru della monoposto di Lewis Hamilton incidentata nei minuti finali delle FP3 ha regalato immagini tipiche per il GP Monaco, ma poco apprezzate dalla Mercedes. Qui nel Principato ha infatti esordito la tanto attesa versione 'B' della W14 e quando la vettura è stata sollevata dalla Mirabeau alta è stata esposta agli occhi curiosi non solo degli appassionati, ma anche degli avversari che hanno potuto studiare con dovizia di particolari il fondo della macchina.

WOLFF E IL CIRQUE DU SOLEIL A spiegare la rabbia della Mercedes è stato il boss Toto Wolff: ''Anche l'auto di Sergio Perez è stata sollevata così? - ha chiesto facendo riferimento all'analogo episodio accaduto nelle qualifiche con la vettura del messicano - Non l'ho visto. L'operatore della gru probabilmente lavorava al Cirque du Soleil. L'auto era in pista e avrebbe potuto essere messa dritta sull'asfalto, invece è stata mostrata al mondo intero''. In effetti, destino simile è poi accaduto alla RB19 di Perez dopo l'incidente alla Santa Devota avvenuto all'inizio delle qualifiche: anche in questo caso la macchina è stata sollevata dalla gru, permettendo agli altri team di poter catturare immagini dettagliate del fondo della Red Bull.

AGGIORNAMENTI POSITIVI Wolff ha poi chiarito di non voler essere troppo critico nei confronti dei commissari di pista di Montecarlo: ''Non ho alcun problema con il Cirque du Soleil e ognuno sta cercando di fare il proprio lavoro''. Il team principal della Mercedes si è poi soffermato proprio sull'evoluzione della monoposto portata per la prima volta in pista qui nel Principato, spiegando che le prime risposte sono state positive, nonostante il risultato delle qualifiche non sia stato particolarmente positivo (la prima W19 sulla griglia di partenza è quella di Hamilton, quinto dopo aver guadagnato una posizione per la retrocessione di Charles Leclerc): ''Almeno l'aggiornamento non ci sta causando alcun mal di testa, il che è positivo. Abbiamo chiarito alcuni punti interrogativi, come il nostro sidepod precedentemente stravagante o la sospensione anteriore''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/05/2023