Vasseur smentisce l'affare Hamilton. Ma Leclerc stuzzica...

L'affaire Hamilton-Ferrari non esiste, almeno stando alle dichiarazioni dei protagonisti. Dopo la smentita di Lewis Hamilton, arriva anche quella di Frederic Vasseur team principal della Scuderia, che nel giovedì di Monte Carlo affronta l'argomento con i cronisti: ''Sapete perfettamente che in questo periodo della stagione ogni settimana ne esce una diversa. Noi non stiamo cercando di ingaggiare Lewis e non abbiamo fatto quell'offerta'', le prime parole del manager francese, che poi ha proseguito: ''Potrei ricordare che una paio di settimane fa avevate scritto che Sainz fosse praticamente già un pilota Audi per il 2026, mentre la scorsa settimana Leclerc era giù un pilota della Mercedes. Sono dunque rimasto solo?''.

VECCHI AMICI Frederic Vasseur è anche già stato team principal di Lewis Hamilton in passato, ai temi della GP2 (l'attuale Formula 2), quando il britannico guidava per il team ART GP2 e vinse il campionato ''Non abbiamo avuto alcun colloquio contrattuale'', ha proseguito Vasseur. ''Penso che ogni singolo team in griglia vorrebbe avere Lewis Hamilton a un certo punto, sarebbe una cavolata affermare il contrario. Se parlo con lui è perché ci parlo da 20 anni, ci ho parlato quasi ogni fine settimana e di sicuro non smetterò di parlarci solo perché è un rivale in pista''.

VEDI ANCHE

PEPERINO LECLERC A mettere pepe sulla discussione ci pensa lo stesso Leclerc, che nella stessa sessione di intervista accanto a Hamilton, ammette: ''Le voci su Lewis? Sono curioso di vedere come andrà. Cosa mi aspetterei da lui?'' - gli sorride - ''Ah ciao Lewis. Che sia un compagno veloce, come utti cerchiamo. Siamo in Formula 1 per confrontarci con i migliori. Questo non significa che il mio compagno attuale non sia veloce, Carlos è estremamente veloce, ma non sono io che faccio le scelte di mercato: vedremo''. A domanda diretta se Hamilton sarebbe il benvenuto a Maranello al suo fianco, Charles risponde: ''Se dico di sì già mi immagino i titoli dei giornali. A parte questo, Lewis è un pilota incredibile, ha raggiunto risultati eccezionali, chiunque avrebbe solo di che imparare da lui. Ma al momento, sono felice con Carlos come team mate''.

FUTURO APERTO Ma anche dovesse arrivare Hamilton, sarebbe veramente al fianco di Leclerc, oppure resterebbe Sainz in rosso? ''Col presidente Elkann ci sentiamo spesso - ha chiosato il monegasco parlando del suo futuro - Parliamo di visione, di futuro, ma non del contratto, per quello c'è ancora tanto tempo davanti''. Il pezzo di carta che lega Charles alla Ferrari ha data di scadenza nel 2024, e dunque - al di là delle dichiarazioni di tutti - ogni scenario è ancora aperto, alla vigilia dell'ennesima Silly Season*.

*Silly Season è un termine inglese che sta per ''pazza stagione'', in riferimento a quella in cui emergono tutte le voci di mercato e si chiudono tutti i maggiori affari.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/05/2023