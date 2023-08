McLaren Artura diventa un'opera d'arte grazie a Cevin Parker

McLaren Automotive ha appena sottoscritto una collaborazione esclusiva con artista tedesco Cevin Parker. La partnership prevede la rielaborazione in chiave astratta della supercar ibrida McLaren Artura (qui il nostro approfondimento). Parker, residente a Berlino, sta rapidamente guadagnando seguito e ha recentemente esposto i suoi lavori alla mostra IncubARTor ad Amburgo.

Cevin Parker su McLaren Artura

FRA ARTE E TECNOLOGIA Per la Casa di Woking, Artura rappresenta la fusione ideale di arte e tecnologia. In effetti, il nome Artura nasce dalla combinazione dei termini ''arte'' e ''futuro''. Un abbinamento che riflette l’integrazione armoniosa fra tecnologia all'avanguardia e design d’eccellenza. Con la coppia istantanea del motore elettrico e la potenza del suo esuberante V6, l'Artura offre un'esperienza di guida da sportiva di razza. Le decorazioni multicolore della carrozzeria scelte da Parker si ispirano invece all'arte moderna.

Il posteriore di McLaren Artura

VEDI ANCHE

MIX DI TALENTI ''Siamo lieti di rivelare questa collaborazione esclusiva con Cevin Parker. Lo straordinario talento e la profonda conoscenza dell'arte di Parker gli hanno permesso di creare un’opera davvero straordinaria che cattura perfettamente lo spirito dell'Artura. Il suo uso del colore, in particolare la vibrante combinazione di viola e giallo, simboleggia la creatività, l'individualità, l'energia e l'ottimismo, che risuonano tutti nella personalità dinamica dell'Artura'', ha commentato Bastian Luehmann, Direttore del mercato europeo di McLaren Automotive.

McLaren Artura by Cevin Parker a Berlino

IN GIRO PER IL MONDO ''Sono davvero entusiasta di avere l'opportunità di lavorare insieme a McLaren e di unire due delle mie più grandi passioni: l'arte e le supercar. Sono felice di vedere la reazione del pubblico a questo progetto'', sono state le parole di Parker. Per il servizio fotografico, Parker ha scelto alcune delle location berlinesi più suggestive (qui McLaren Artura dedicata alla regina Elisabetta). L'auto sarà anche esposta in occasione di eventi durante l'anno e sarà protagonista al Nit D'Arte di Palma di Maiorca e all'ART Basel di Miami.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/08/2023