Una McLaren Artura "regale" per i 70 anni di regno di Elisabetta II

A Woking già si pensa al Giubileo di platino della sovrana britannica. Per celebrarla McLaren ha sviluppato una tinta in suo onore

Per i 70 anni di regno di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, McLaren Automotive ha svelato una verniciatura e un badge esclusivo per omaggiare il Giubileo di platino della monarca britannica. Come se non bastasse, quest'anno ricorre inoltre il 18° anniversario dell’inaugurazione - alla presenza proprio della sovrana - della sede McLaren di Woking e del McLaren Technology Centre (MTC).

La firma della regina Elisabetta all'inaugurazione della sede di Woking nel 2004

PLATINO REGALE In quanto sovrana più longeva della storia della Gran Bretagna (70 anni di regno), Elisabetta II viene celebrata con la tinta ''Platinum Jubilee'', espressamente sviluppata per la supercar ibrida McLaren Artura (qui il nostro video). Si tratta di una vernice hi-tech molto raffinata realizzata in partnership con AkzoNobel. A questo colore regale è abbinato un badge commemorativo che rimpiazza il classico logo McLaren. Quest’ultimo è stato creato dalla McLaren Special Operations (MSO): la divisione che si occupa delle personalizzazioni su misura delle fuoriserie di Woking.

Il badge commemorativo sul cofano dell'auto

AL SERVIZIO DI SUA MAESTÀ ''È stato un onore per MSO creare una nuova ed esclusiva vernice per celebrare il Giubileo di platino di Sua Maestà. Questa colorazione speciale, che sarà disponibile per i clienti come optional sarà un tributo appropriato per omaggiare questo storico traguardo'', ha dichiarato Ansar Ali, Managing Director della divisione McLaren Special Operations.

