MANCA POCO La nuova supercar ibrida V6 di McLaren, la Artura, è quasi pronta per essere svelata al pubblico. Il 16 febbraio 2021, infatti, l'ultima creatura di Woking che sostituirà la Sport Series - vale a dire 570 e 540 - sarà presentata al mondo tramite diretta streaming. Facciamo il punto prima del reveal.

COSA SAPPIAMO Per la prossima supercar, nuovo telaio con vasca monoscocca in fibra di carbonio MCLA - McLaren Carbon Lightweight Architecture - motore V6 ibrido Plug-in e autonomia di circa 32 km in elettrico. Diversi punti interrogativi in merito alla trazione - non si sa se si tratti di 4WD o posteriore - e sulla potenza, che potrebbe aggirarsi intorno ai 600 CV. Si vocifera che McLaren Artura Hybrid costerà più della McLaren 570 S che sostituisce, con un prezzo di oltre 225.000 euro.

DEGNA AVVERSARIA Nuova Artura Hybrid ha probabilmente nella Maserati MC20 la sua più grande rivale. L'italiana, infatti, pur non disponendo per il momento di tecnologia ibrida, è anch'essa equipaggiata con un V6 da 630 CV e 730 Nm di coppia. Come fare per assistere alla presentazione della McLaren Artura? Dopo essersi registrati, sarà possibile seguire la diretta streaming il 16 febbraio alle 01:00, cliccando qui. Una presentazione... limited edition, visto l'orario non propriamente usuale.