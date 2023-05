Pato O'Ward: nuvole di fumo e donut con McLaren 765LT Spider. Video

Il pilota messicano della IndyCar Series si scatena in un video motivazionale in occasione della 500 Miglia di Indianapolis

Pato O'Ward, pilota ufficiale del team Arrow McLaren IndyCar, sembra trovarsi davvero a suo agio con i bolidi di Woking. In precedenza, il ventiquattrenne messicano si era scatenato in pista con una McLaren 620R al Willow Springs Raceway in California. Ora, la giovane promessa della IndyCar Series ci lascia invece a bocca aperta eseguendo una serie di donut spettacolari in compagnia di una McLaren 765LT Spider (qui il nostro approfondimento).

LO SPIRITO DEI CAMPIONI Il titolo del video pubblicato sul canale YouTube di McLaren Automotive è: ''The Challenger Spirit''. Si tratta di filmato di circa un minuto dal tono fortemente motivazionale. O’Ward ci racconta che il Challenger Spirit è qualcosa d’innato in un pilota, un dono espresso solo da pochissimi campioni come: Bruce McLaren e Ayrton Senna (qui il video a bordo della McLaren F1 di Ayrton Senna). ''Non è qualcosa che impari. O ce l'hai o non ce l'hai, vive nel profondo di te, ti spinge più forte, spronandoti ad andare più lontano di chiunque altro'', dice O’Ward.

Pato O'Ward da Randy's Donuts

CIAMBELLE PER TUTTI! Uno spirito gagliardo e di assoluta dedizione che non impedisce al giovane campione di scatenarsi in una serie di ciambelle con una 765LT Spider davanti alla celebre insegna di Randy’s Donuts a Inglewood, California. Un compito non così semplice quando devi tenere a bada un V8 biturbo da 4,0 da oltre 760 CV. Il video è stato pubblicato a pochi giorni dalla 500 Miglia di Indianapolis, che si terrà proprio questo fine settimana. Per l’occasione il team Arrow McLaren sfoggerà diverse livree per le sue tre vetture in gara. L'auto di O'Ward renderà omaggio alla McLaren F1 GTR, che vinse la 24 Ore di Le Mans del 1995, con una colorazione completamente nera.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/05/2023