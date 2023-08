McLaren 750S by MSO: se una vernice speciale trasforma la supercar in oggetto unico

Quando si tratta di modelli a tiratura limitata anche gli inglesi di McLaren riescono sempre a stupire i loro clienti, ma anche i semplici appassionati delle supersportive britanniche. Per esempio, è di qualche giorno fa l’annuncio di una nuova verniciatura multi-tono sviluppata dall’esclusivo reparto McLaren Special Operations (MSO), il servizio interno di personalizzazione su misura. Si chiama Spectrum Theme, e sarà offerto in esclusiva sulla nuova 750S. Il costruttore inglese ha dichiarato che Spectrum è il progetto più tecnico di qualsiasi altro che MSO abbia sviluppato prima.

McLaren 750S by MSO: speciale verniciatura sul tema del blu per la limited edition RICETTA SEGRETA, O QUASI… McLaren non ha condiviso i dettagli tecnici di questo nuovo processo di verniciatura per ovvi motivi, ma la stratificazione è chiaramente parte della procedura. Secondo MSO, diverse sfumature di colore creano uno spostamento di tonalità dalla parte anteriore a quella posteriore. Lo stretto raggruppamento dei colori crea un'illusione dal chiaro allo scuro, dando origine a una sensazione di velocità anche quando l'auto è ferma. Detto questo, ricordiamo che il tema Spectrum è disponibile in tre varianti: Spectrum Blue, Spectrum Grey e Spectrum Orange.

McLaren 750S by MSO: verniciatura multistrato che da il senso di velocità COMBINAZIONE ESCLUSIVA DI OPZIONI Ma MSO afferma inoltre che questa esclusiva sfumatura di carrozzeria può essere combinata con altre opzioni di personalizzazione come pelle di colori sgargianti, inserti in fibra di carbonio, una targa dedicata su misura e loghi MSO Spectrum dipinti a mano. Questi colori sono solo il punto di partenza. La verniciatura può essere ordinata in colorazioni uniche su richiesta del cliente, anche se immaginiamo che la selezione non sarà ampia quanto la vernice a campione. ''Le sfumature nello spettro dei colori scelti richiedono la formulazione di nuove vernici che uniscano la giusta quantità di toni chiari e scuri per creare un cambiamento coerente nel colore stesso'', affermano da McLaren.

McLaren 750S by MSO: sfumatura abbinabile con numerosi optional UN PROGETTO SPECIALE E AMBIZIOSO Ma bisogna anche considerare l'aerodinamica dell’auto. Per esempio, McLaren sottolinea che le porte a diedro sono state particolarmente impegnative per i tecnici MSO. Tornando alla verniciatura, questo particolare esempio è sul tema del blu, che varia da Spectrum Blue a Metallic Aurora Blue. Quest'ultimo è lo stesso colore scelto da Lando Norris durante la configurazione di una Artura. ''The Spectrum Theme porta ciò che possiamo fare alla McLaren a un livello superiore'', ha affermato Michael McDonagh, direttore delle operazioni speciali di McLaren. ''È necessario un enorme grado di attenzione e precisione per garantire che le linee dello Spectrum siano completamente in sintonia con la superficie dell'incredibile carrozzeria della 750S, e le nuove tecniche che abbiamo sviluppato per raggiungere questo obiettivo si abbinano perfettamente alla nuova 750S. La crescente complessità di ciò che possiamo offrire ai clienti attraverso temi come Spectrum testimonia l'incredibile esperienza e competenza dei nostri tecnici di verniciatura presso MSO''.

McLaren 750S by MSO: edizione limitata disponibile anche in grigio o arancioneUN MERCATO IN CONTINUA CRESCITA Le parole del manager inglese confermano quanto la personalizzazione stia assumendo un ruolo fondamentale ne processo di vendita di un nuovo modello e fidelizzazione di un cliente. I costruttori premium stanno cominciando a guadagnare di più, grazie a questi reparti di personalizzazione. Per esempio, a inizio 2023, Rolls-Royce ha annunciato di aver raggiunto vendite record grazie al fatto che il cliente medio spende circa 530.000 dollari (al cambio attuale 485.000 euro) per un veicolo dopo aver incluso le opzioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/08/2023