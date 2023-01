Lando Norris: come ti configuro una McLaren Artura. Video

Fra i molti privilegi concessi ai piloti di Formula 1 rientra anche la possibilità di farsi preparare dal team per cui si corre una vettura su misura che rispecchi carattere e gusti del campione. Prendete per esempio Lando Norris, giovane promessa della McLaren. Negli ultimi anni, il pilota britannico ha utilizzato come auto ''aziendale'' una McLaren 720S (qui la nostra prova su strada). Ora che la supersportiva inglese è uscita definitivamente di scena (la produzione è terminata infatti lo scorso dicembre), al quarto pilota più pagato del Circus serve un nuovo bolide da poter sfoggiare nel paddock.

COLORI DA CORSA Nel video che vi proponiamo qui sopra, vediamo Lando intento a configurarsi la sua nuovissima McLaren Artura: una supersportiva ibrida con motore V6 biturbo da oltre 680 CV di potenza. Si parte dagli allestimenti: Standard, Performance, Techlux e Vision - sorprendentemente - Norris opta per la Vision e non per la Performance. Il suo casco da corsa funge poi da fonte d’ispirazione per la scelta della colorazione Aurora Blue. Anche il giallo è uno dei colori più amati da Norris (il colore del suo idolo Valentino Rossi) e viene usato infatti per le pinze freno della sua Artura. Completano il quadro i cerchi in lega forgiati nero lucido Dynamo superleggeri a 10 razze.

Gli interni della McLaren Artura di Lando Norris

CACCI AL PREZZO All’interno l’Artura viene proposta con un sofisticato mix di finiture in pelle Nappa e Alcantara a cui si aggiungono molti dettagli in carbonio. Carbonio che viene utilizzato ampiamente anche all’estero dell’auto: splitter anteriore, diffusore, paraurti posteriore e calotte degli specchietti retrovisori sono tutti in materiale composito. Spinti dalla curiosità abbiamo provato a replicare le scelte di Norris sul configuratore ufficiale di McLaren. Sebbene la configurazione di Lando campeggi in bella vista proprio sull’homepage del sito (qui il link), la brochure informativa finale non riporta la cifra definitiva di questo gioiellino inglese, il cui prezzo base è comunque di circa 230.000 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/01/2023