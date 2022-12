Lavoie Series 1, il monopattino elettrico di McLaren che si piega in tre

L’inglese McLaren non è la prima casa automobilistica di auto sportive a lanciarsi nel mercato della mobilità sostenibile, e di certo non sarà l’ultima. C’è chi, come Lamborghini e Ducati, che si affida a produttori terzi per la progettazione dei monopattini e/o delle e-bike, limitandosi sostanzialmente a concedere il proprio marchio in licenza. C’è poi chi, come Bugatti, MV Agusta e la stessa McLaren, preferisce progettare e realizzare in house i propri mezzi di trasporto leggero. Lavoie è una controllata di McLaren, e come tale può attingere all’esperienza e al know how di ingegneri, tecnici, specialisti del lusso e del design: dal loro lavoro è nato Series 1, un nome invero piuttosto generico che introduce una nuova linea di prodotti in arrivo negli anni a venire.

Lavoie Series 1, il primo monopattino McLaren: eccolo ripiegato in tre

SI FA IN TRE Il Lavoie Series 1 è stato presentato nei giorni scorsi, e si distingue da tutti gli altri monopattini che affollano le strade delle nostre città per il fatto di poter essere piegato in tre parti, invece delle consuete due (piantone + pedana): una soluzione chiamata Flowfold e mutuata, così spiegano gli ingegneri inglesi, dalle sospensioni delle auto di Formula 1, ma che più di tutto permette di aprire e chiudere il monopattino in pochi secondi semplicemente premendo un pulsante.

Lavoie Series 1, il primo monopattino McLaren: la luce anteriore

LEGGERO E SICURO Realizzato in magnesio, il Series 1 pesa 16,5 kg: non un peso piuma, ma sufficientemente leggero per essere portato su e giù dai mezzi pubblici o dal bagagliaio della propria auto. Il monopattino avrà inoltre un sistema di illuminazione composto da luci integrate nel posteriore che rendono visibile il conducente, una luce anteriore a forma triangolare ben visibile e LED laterali che disegnano l’ingombro del mezzo su strada.

Lavoie Series 1, il primo monopattino McLaren

TUTTO IL RESTO Non sono ancora state annunciate tutte le specifiche tecniche del Series 1 (anche quello che vedete in queste immagini è poco più di un concept), ma Lavoie ha già fatto sapere che il monopattino avrà la frenata rigenerativa nella ruota posteriore, e un’autonomia di una cinquantina di km per carica. McLaren renderà inoltre disponibile una app che consente, oltre alle solite cose, di bloccare il motore, suonare un allarme se il mezzo viene spostato senza permesso del conducente, tracking GPS e navigazione con pittogrammi sul display.

Lavoie Series 1, il primo monopattino McLaren: vista dall'alto

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA La presentazione della versione definitiva del Lavoie Series 1 è prevista per i primi mesi del 2023, contestualmente all’apertura degli ordini, mentre le consegne inizieranno qualche mese più tardi. Prezzo? Ancora presto per dirlo, ma è lecito aspettarsi cifre in linea con il blasone del marchio, da (almeno) mille euro in su.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/12/2022