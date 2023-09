Formula 1 GP Singapore 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP di Singapore di Formula 1 a Marina Bay: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP SINGAPORE IN TV La seconda parte della stagione extra-europea della Formula 1 si apre con il Gran Premio di Singapore. Sullo scenografico tracciato cittadino di Marina Bay si corre di notte, e dunque gli orari televisivi saranno molto simili a quelli europei. Si arriva al rush finale della stagione con un Max Verstappen ormai pressoché certo del suo terzo titolo iridato, ma la lotta al secondo gradino del podio è ancora aperta, con Sergio Perez favorito e con Lewis Hamilton e Fernando Alonso che ancora non si sono arresi. E proprio lo spagnolo potrebbe fare molto bene sulla pista asiatica. La Ferrari arriva in Asia dopo la buona prestazione di Monza, ma su una pista con così tante curve e frenate, potrebbero soffrire sia Leclerc che Sainz, a vantaggio magari dei piloti della McLaren, Norris e Piastri, sebbene il terzo settore presenti quest'anno una novità di layout che renderà la pista più veloce, aggiungendo possibilità di sorpasso.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere le sessioni in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1: panoramica del circuito di Singapore

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 15 settembre

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sabato 16 settembre

Prove libere 3: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 17 settembre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 16 settembre

Qualifiche: 18.00 (differita)

Domenica 17 settembre

Gara: 18.00 (differita)

TUTTO SUL GP DI SINGAPORE 2023

F1 2022, GP Singapore: la partenza

Inaugurato nel 2008, il Marina Bay Street Circuit di Singapore è stato il primo tracciato a ospitare un gran premio in notturna. Illuminato a giorno da un impianto non permanente di potenti luci artificiali, si tratta ancora oggi dell’unica pista che ospita un gp interamente in fascia serale (le gare ad Abu Dhabi e in Bahrain partono al crepuscolo). Fino allo scorso anno erano 23 le curve, di cui 14 a sinistra, per 5.063 metri da ripetere 61 volte. Da quest'anno però, le curve sono scese a 19 poiché nel terzo settore è stato inserito un rettilineo che velocizza la pista e crea una nuova staccata dove provare a sorpassare. Non sono state comunicate dalla FIA la nuova lunghezza ufficiale del tracciato, che sarà intorno ai 4,8 km e che guadagna un giro rispetto all'ultima edizione. Saranno infatti 62 le tornate da completare prima di vedere la bandiera a scacchi. Menzioniamo comunque i record del tracciato anche se realizzati sulla vecchia conformazione della pista: 1:41.905 il primato in gara, segnato nel 2018 dalla Haas di Kevin Magnussen, e 1:36.015 è invece il tempo che consegnò la pole dello stesso anno a Lewis Hamilton con la Mercedes.

Come al solito, il caldo afoso di fine estate a Singapore attende i piloti anche per l'edizione di quest'anno. Ci sarà però l'incognita pioggia, che potrebbe rimescolare le carte sabato e domenica. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 15 settembre: temperature: max 31°, min 27°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 70%, vento 21 km/h.

Sabato 16 settembre: temperature: max 31°, min 27°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 70%, vento 19 km/h.

Domenica 17 settembre: temperature: max 31°, min 27°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 74%, vento 16 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni precedenti all'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/09/2023