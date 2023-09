Paura per Stroll a Singapore, ma domani il canadese sarà al via

Le qualifiche del GP Singapore sono durate una mezz'ora in più del previsto a causa della bandiera rossa provocata nel finale della Q1 dallo spaventoso incidente di Lance Stroll. Il canadese dell'Aston Martin ha perso il controllo della sua vettura in uscita dalla curva che immette sul rettilineo del traguardo, finendo per picchiare ad oltre 200 km/h contro le barriere con un impatto quasi frontale. Lo schianto è stato talmente forte che la ruota anteriore destra si è staccata ed è volata via, fortunatamente senza conseguenze, verso la barriera della corsia box. Questo nonostante il cavo d'acciaio di cui sono dotate le monoposto per evitare pericolosi distacchi in casi come questo. Brividi anche per Oscar Piastri che è transitato pochi istanti dopo riuscendo ad evitare il rottame dell'Aston Martin e i detriti più grandi sparpagliati sul tracciato.

OK DAI MEDICI Stroll è uscito sulle sue gambe dalla AMR23 e si è poi recato al centro medico della pista, come d'obbligo in queste situazioni. Nonostante la forza dell'impatto, il canadese è uscito sostanzialmente illeso dall'incidente e i medici gli hanno dato il via libera per prendere parte al GP Singapore. Stroll, che sta attraversando un periodo molto difficile che ha anche alimentato voci su un suo possibile ritiro a fine stagione, scatterà dalla ventesima posizione, mentre il suo compagno Fernando Alonso partirà settimo.

IL VIDEO DAGLI SPALTI Se la sequenza fotografica dell'impatto contro le barriere che potete vedere nel post qui sopra è già di per sé impressionante, il video girato da uno spettatore che si trovava sulla tribuna sopra al punto dove è avvenuto l'incidente rende bene l'idea dell'altissima velocità a cui è avvenuto. Le monoposto di F1, e le barriere utilizzate sui circuiti, hanno dimostrato ancora una volta di aver raggiunto un grado di sicurezza veramente elevato. Potete vedere il video dello spettatore in questo post pubblicato su X (il vecchio Twitter). Qui di seguito, invece, le immagini trasmesse dalle televisioni.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/09/2023