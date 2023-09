La FIA rimprovera Marko per le frasi su Perez, Wolff lo attacca: "Vergognoso"

A Singapore tiene ancora banco la considerazione velatamente razzista di Helmut Marko su Sergio Perez e sui sudamericani che non avrebbero la testa per concentrarsi come gli europei. L'ottantenne austriaco si è scusato privatamente con il pilota della Red Bull e anche pubblicamente, avendo le sue parole avuto grande eco negativo soprattutto in Messico, ma anche tra gli appassionati di altre nazioni che si sono sentiti chiamati in causa. Marko ha poi aggiunto che a Singapore non rilascerà ulteriori commenti sulla vicenda, ma la questione è tutt'altro che passata in secondo piano.

MERCEDES ALL'ATTACCO Lo scivolone in casa Red Bull non poteva passare inosservato tra gli uomini della Mercedes. Lewis Hamilton, da sempre in prima linea contro le discriminazioni, ha detto chiaramente che la scuderia austriaca dovrebbe licenziare Marko. Molto duro anche Toto Wolff, che ai microfoni di Sky Germania ha detto senza giri di parole: ''Vergognoso. Non puoi dire cose del genere. Alcune persone dicono che non intendeva dire quello che ha detto. Che è un vecchio scontroso. Ma il punto è: perché dovrebbe pensare una cosa del genere? Non può essere perdonato''.

RICHIAMO UFFICIALE Per la Red Bull è stato il team principal Chris Horner a provare a mettere una pezza: ''Checo è un componente molto popolare della nostra squadra ed è un elemento importante. Ho spinto molto forte per ingaggiarlo, abbiamo un enorme seguito in tutto il mondo, lo prendiamo molto sul serio e in modo responsabile''. Tutto ciò non è bastato però alla FIA, la quale ha inviato un avvertimento scritto a Marko ''per ricordargli le sue responsabilità come personaggio pubblico nel mondo del motorsport, in linea con il codice etico della FIA''.

