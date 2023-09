Marko critica ancora la Mercedes: "Non sono un avversario serio"

Anche la contesa in pista è decisamente a favore della Red Bull, il team austriaco e al Mercedes continuano a battibeccare come ai tempi dell'incandescente lotta per il titolo della stagione 2021. Al centro delle discussioni c'è ora il record di 10 vittorie consecutive raggiunto da Max Verstappen con il successo ottenuto a Monza.

BOTTA E RISPOSTA In casa Mercedes questa impresa statistica è stata accolta con scarso entusiasmo. Toto Wolff l'ha bollata come un dato buono solo per Wikipedia, mentre Lewis Hamilton si è dichiarato poco interessato alle statistiche in generale. Reazioni che hanno fatto infuriare Helmut Marko che a Motorsport.com ha commentato: ''Questa è esattamente la differenza: noi guardiamo alla nostra squadra e cerchiamo di fare il meglio possibile. Non saremo coinvolti con la Mercedes finché non sarà un avversario serio''.

BATTIBECCO CONTINUO Questo nuovo scambio di battute arriva dopo una settimana in cui le frecciate tra le due parti sono andate avanti costantemente, con ad esempio lo stesso Verstappen che ha bollato come ''stron*ate'' le illazioni di Wolff circa una Red Bull costruita su misura attorno a lui, motivo che spiegherebbe le difficoltà di Sergio Perez. Marko ha concluso: ''Guardiamo noi stessi, facciamo del nostro meglio e non creiamo storie per niente come fanno loro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/09/2023