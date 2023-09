Verstappen replica al "geloso" Hamilton: "Mercedes non sopporta la sconfitta"

Se la battaglia in pista latita, a causa della netta superiorità di Max Verstappen e della Red Bull, davanti ai microfoni la rivalità tra l'olandese e gli uomini della Mercedes rimane accesissima. In pochi giorni il due volte iridato si è trovato a replicare in maniera piccata prima alle osservazioni di Toto Wolff e poi a quelle di Lewis Hamilton.

IL VALORE DEI COMPAGNI Se il boss della Mercedes si era soffermato sul sospetto che la Red Bull sviluppi vetture ricamate attorno alle preferenze di Verstappen sacrificando i piloti che gli stanno accanto, il sette volte campione del mondo ha sottolineato come i compagni di squadra avuti nel corso della sua carriera abbiano un valore nettamente superiore rispetto a quelli che si sono alternati accanto all'olandese. Considerazione comunque abbastanza condivisibile se andiamo a paragonare piloti come Fernando Alonso, Jenson Button e Nico Rosberg ai vari Sergio Perez, Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat - per non parlare di Pierre Gasly o Alex Albon promossi e poi bocciati con troppa fretta dai vertici Red Bull - ma che decisamente non è andata giù a Verstappen. Interpellato a riguardo dai connazionali di De Telegraaf, Max ha risposto: ''Forse Lewis è un po' geloso del mio attuale successo. Potrebbe pensare di poter vincere qualcosa con questo tipo di affermazioni, ma a me non importa''.

AFFONDO ALLA MERCEDES La replica di Verstappen non si è limitata a Hamilton, ma è andata ad allargarsi a tutta la Mercedes: ''Penso che la Mercedes abbia difficoltà a sopportare la sconfitta dopo aver vinto così tanto per così tanti anni. Ma ad un certo punto, devi essere realistico quando sai che non è lì. Poi devi apprezzare quello che stanno facendo le altre squadre. Lo abbiamo sempre fatto negli anni in cui erano dominanti''. Il leader del mondiale di F1 2023 ha poi concluso la sua replica così: ''Puoi continuare a gridare che quello stiamo facendo non è così speciale o non ha quel tono. Forse non sempre lo dicono, ma lo pensano. Mentre tu dovresti concentrarti solo su te stesso. Quella è l'unica cosa su cui hai il controllo. Non ho bisogno di questo genere di cose''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/09/2023