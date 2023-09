F1 GP Singapore 2023, Diretta LIVE Gara

LIVE MARINA BAY F1 La Formula 1 entra nella fase calda della stagione, salutando l'Europa per iniziare la parte conclusiva sui palcoscenici di Asia e America. Max Verstappen e avversari ripartono dunque da Singapore per il quindicesimo appuntamento della stagione 2023, che si corre sulla rinnovata pista cittadina di Marina Bay resa più veloce dall'eliminazione di due chicane, tra cui quella caratteristica che passava sotto la tribuna del ''The Float'', lo stadio flottante della Monte Carlo del sudest asiatico. Ma le novità del circuito non sono gli unici temi del weekend, visto che la Federazione ha imposto nuove restrizioni sulla flessibilità delle ali e l'usura del fondo che potrebbero in parte rimescolare i rapporti di forza: è possibile dunque attendere delle sorprese? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Singapore 2023.

GP di Singapore 2023 live dalle 13.45 di domenica 17 settembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.