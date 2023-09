F1 GP Singapore 2023, le pagelle di Marina Bay

LE PAGELLE DI MARINA BAY La prima gara del 2023 non vinta da una Red Bull la conquista Carlos Sainz con la Ferrari, mostrando un'intelligenza strategica fuori dalla norma! Voto tondo per lo spagnolo, e bravi anche Norris e Hamilton, con lui sul podio. Ci si aspettava di più da Leclerc e Verstappen, bocciati Russell e Alonso.

CARLOS SAINZ - VOTO 10 Era da venerdì che meritava questa vittoria. Dopo una partenza perfetta, ha mantenuto il gruppo compatto nei primi giri, poi ha allungato un po' e questo l'ha aiutato con la prima Safety Car, che però lo ha costretto ad anticipare la sua sosta. E allora ha dovuto mantenere le Hard per 40 e passa giri, e quando è uscita la VSC nel finale non poteva far altro che restare in pista, mentre i due piloti Mercedes ci hanno provato con una sosta supplementare. Ma è qui che Carlitos ha dipinto il suo capolavoro: senza la sua brillante intuizione di restare davanti mantenendosi però l'ex compagno Norris in scia per offrirgli un DRS fondamentale per non farsi superare da Russell, non avrebbe potuto vincere. La seconda vittoria con la rossa arriva al termine di una prestazione impeccabile e geniale.

LAP 21/62



Double stack for Ferrari



Sainz's gets away cleanly but Leclerc is held for a crucial extra few seconds because of traffic in the pit lane#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/0WObZv9YKB — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

LANDO NORRIS - VOTO 8,5 La sua gara è stata un po' un elastico: dalla quarta posizione in partenza era scivolato dietro a Hamilton, prima di riprendersi la posizione perché il suo più blasonato connazionale era andato fuori pista nel passarlo (avrebbe anche potuto tenersi la posizione...). Poi dopo la prima Safety Car si è sbarazzato presto delle due Red Bull che si è ritrovato davanti ed era salito in seconda posizione. Nel finale non ne aveva per attaccare Sainz, ma con la scia offerta dal suo amico ed ex collega ha saputo tener dietro Russell fino a indurlo a un errore letale. Un punto per lui nella lotta a chi prenderà l'eredità di Hamilton tra qualche anno.

LEWIS HAMILTON - VOTO 8 Se solo non avesse restituito anche solo una di quelle due posizioni in partenza, forse oggi staremo parlando dell'ennesima impresa di un campione senza tempo. Il problema però, è che se sulla griglia finisci dietro al compagno, è improbabile poi avere vantaggi in gara, e così lui ci ha provato al primo giro, ma è andato largo e ha dovuto restituire la posizione (per il team, non per la direzione gara). Da lì in poi ha fatto tutto bene, penalizzato in due pit-stop su due rispetto al compagno ma sempre in grado di riprenderlo in pista a suon di giri veloci (suo il fast lap, infatti). L'ennesimo podio di una carriera infinita che gli vale anche la terza posizione in classifica davanti ad Alonso.

CHARLES LECLERC - VOTO 6 Un'insufficienza non se la merita, anche se oggi è finito lontano dal compagno. In partenza è stato bravo a beffare Russell e prendersi la prima posizione. Al pit stop in regime di Safety Car ha scelto di rallentare un po' per dare tempo ai suoi di cambiare le gomme a Sainz, ma per pochi istanti è rimasto bloccato sulla sua piazzola perdendo la posizione su Norris e Russell. In pista poi, un bloccaggio gli fa perdere anche quella su Lewis. Detto ciò, nel finale disintegra le gomme e gira così lento da essere ripreso persino da Verstappen. Il quarto posto, gentilmente offertogli da Russell, è comunque un buon risultato, che fa comodo anche alla Ferrari nella lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori.

GEORGE RUSSELL - VOTO 4 In partenza viene beffato da Leclerc e finice terzo. Torna in seconda posizione solo grazie alla sosta in regime di Safety Car che penalizza il monegasco, dopodiché si mette a caccia di Sainz ma sembra non potere nulla, con lo spagnolo che gira sottoritmo per salvare le gomme e gli scappa via nei rettilinei. Con la VSC il muretto Mercedes vede un'opportunità e lui è bravo a rimontare e sbarazzarsi presto di Leclerc, poi però, nella foga di attaccare Norris la pianta a muro quando il podio era già suo. Si dispera e fa bene a farlo, oggi ha perso la lotta di nervi, deve farne ancora di km, anche se dal punto di vista velocistico nessuno lo discute.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 6 Come si fa a dare la sufficienza a Verstappen, al dominatore della stagione, per un quinto posto? Facile, non bisogna pensare che oggi, come in tutte le altre occasioni quest'anno, guidasse la macchina migliore. Lui fa quello che può, con strategie obbligate fino alla seconda SC, quella virtuale. Lì sceglie di tornare ai box e poi rimonta fino a sfiorare la quarta piazza di Leclerc a suon di sorpassi, mostrando la solita guida superiore. Ovviamente, non gli si può dare neanche più della sufficienza, visto che la prestazione di oggi nasce da una qualifica comunque pessima.

FERNANDO ALONSO - VOTO 4 Oggi era atteso a una prestazione maiuscola, ma l'Aston Martin non è più quella di una volta. Lui lotta con generosità come sempre, ma non è il solito Nando. In primis prende una penalità di 5 secondi per essere rientrato troppo velocemente nella corsia dei box, poi va dritto a una curva, dopodiché per provare a passare Perez perde la posizione anche su Ocon. Alla fine ha anche un problema al pit-stop. Oggi era atteso addirittura sul podio (anche se era una previsione ottimistica) e chiude addirittura 15° e ultimo tra i piloti giunti a traguardo.v

LAP 37/62



Sensational racing between Alonso, Perez, and Ocon 💪



Alonso initially gets past Perez, only to lose the place and then gets overtaken by Ocon 😵 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/DibaBsUgsp — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

GLI ALTRI IN BREVE

ESTEBAN OCON – VOTO 8 Stava facendo una gara bellissima, condita da un paio di sorpassi da cineteca a Perez e Alonso. Poi, però, accusa un problema al motore che lo costringe al ritiro.

PIERRE GASLY – VOTO 7,5 Rimonta dalla 12° posizione, senza commettere errori, a suon di sorpassi e scelte azzeccate, alla fine il sesto posto è ottimo e consola l'Alpine dopo il ritiro di Ocon.

OSCAR PIASTRI - VOTO 7 Una gara solida, lontana dai riflettori. Scatta dalla 17° piazza, rimonta tre posizioni in partenza, poi una con la Safety car e poi si diverte a sorpassare fino al 7° posto finale.

SERGIO PEREZ - VOTO 5 Alla fine finisce ottavo, lontanissimo da Verstappen (34 secondi dietro!). Su di lui pende anche una possibile penalità per il sorpasso su Albon.

LIAM LAWSON – VOTO 7,5 Ma che bravo questo ragazzo. Tre gare in Formula 1 e tre ottime prestazioni. Oggi dalla 10° posizione non solo mantiene la zona punti, ma fa anche meglio: nono!

KEVIN MAGNUSSEN – VOTO 7 Non può mantenere il 6° posto in griglia, ma riesce ad arpionare un punticino dopo essere scivolato in 15° posizione grazie all'ultima sosta e a una bella rimonta.

ALEXANDER ALBON - VOTO 6 La zona punti alla fine la perde per via dell'episodio che lo ha visto protagonista con Perez. Aveva fatto una discreta gara, sempre in rincorsa della 10° piazza.

GUANYU ZHOU – VOTO 6,5 La sensazione è che con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto lottare per i punti. Non male per uno che partiva dalla pitlane.

NICO HULKENBERG - VOTO 5,5 Ha ballato per tutta la gara attorno alla soglia della zona punti, ma poi nel finale la scelta di non fare un pit-stop lo ha penalizzato e spedito in 13° posizione.

LOGAN SARGEANT – VOTO 4 Quando al 20° giro va a muro, rovina la sua gara anche se anima quella degli altri. Discreta la rimonta da 18° a 14°, anche se favorita dai ritiri e dalla VSC.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5 Non una gran giornata. Si è affacciato in posizioni dignitose solo saltando la sosta con la Safety Car. Poi precipita a fondo gruppo e arriva anche il ritiro.

YUKI TSUNODA – VOTO SV Era scattato non proprio bene dalla 15° posizione, poi viene pizzicata la sua ruota e fora, subito costretto al ritiro.

LANCE STROLL – VOTO SV Macchina distrutta al sabato, non prende il via della gara. Se solo il voto in pagella fosse riferito all'intero weekend e non alla gara meriterebbe un bel 4.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/09/2023