Nonostante il via libera ricevuto dai medici dopo i controlli di routine effettuati ieri, Lance Stroll non sarà al via del GP Singapore. Le conseguenze dell'impressionante schianto avvenuto nelle qualifiche di sabato sono state pesanti, sia a livello fisico sia a livello meccanico. Per questo motivo, nella mattinata di domenica (ora italiana) l'Aston Martin ha comunicato che il canadese non si presenterà sulla griglia di partenza.

F1 2023, GP Singapore: Lance Stroll (Aston Martin)

LE MOTIVAZIONI La scuderia di Lawrence Stroll ha spiegato: ''In seguito all'incidente di Lance durante le qualifiche per il GP Singapore, Lance e il team Aston Martin hanno concordato congiuntamente che non parteciperà alla gara di questa sera. La squadra deve affrontare un lavoro enorme per riparare l'auto oggi e Lance è ancora dolorante a causa di un impatto così forte. L’attenzione di Lance ora si sposta sul completo recupero in vista del GP Giappone''.

OBBIETTIVO PIENO RECUPERO La gara di Suzuka è in programma nel prossimo weekend e l'Aston Martin preferisce avere al 100% il suo pilota per quell'appuntamento, evitando di fargli disputare una gara che sarebbe già in salita considerata la ventesima posizione sulla griglia di partenza. Il team principal Mike Krack ha spiegato: ''L’intero team è sollevato dal fatto che Lance sia riuscito a scendere dall’auto dopo l’incidente di ieri. Tuttavia, sente ancora le conseguenze di un incidente di tale impatto. La nostra priorità ora è che si riprenda completamente e rapidamente. Insieme, abbiamo deciso che salterà la gara di questa sera e si concentrerà invece completamente sul ritorno nell’abitacolo per il GP Giappone del prossimo fine settimana''. La scuderia di proprietà di Lawrence Stroll correrà dunque il GP Giappone con il solo Fernando Alonso che scatterà dalla settima posizione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/09/2023