Red Bull, Helmut Marko nega l'esistenza della "clausola anti-Perez"

L'ex pilota austriaco ha smentito l'indiscrezione secondo cui Checo potrebbe vedersi decurtato di alcuni milioni lo stipendio nel 2024, nel caso in cui non riuscisse a restare particolarmente vicino a Verstappen

Helmut Marko nega che il contratto di Sergio Perez preveda dei tagli di stipendio a seconda del distacco accusato in pista da Max Verstappen: il consulente austriaco della Red Bull, da anni vero deus ex machina del vivaio piloti di Milton Keynes, ha infatti smentito le voci che erano circolate nei giorni scorsi, secondo cui il messicano potrebbe perdere alcuni milioni di euro nel caso in cui non riuscisse a chiudere il campionato entro un certo distacco in classifica dal fenomeno del box a fianco.

F1 2023: Sergio Perez e Max Verstappen (Red Bull)

LA CLAUSOLA L’indiscrezione era stata lanciata nei giorni scorsi dal quotidiano olandese De Telegraaf, solitamente molto vicino all’entourage di Verstappen e quindi ben informato delle vicende di casa Red Bull, che aveva svelato l’esistenza di una clausola per ridurre l’ingaggio di Perez nel 2024 nel caso in cui non fosse riuscito a restare al di sotto dei 125 punti di gap dal compagno a fine stagione (attualmente Checo è proprio a -125 da Max, ma mancano ancora dieci GP).

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: Sergio Perez (Red Bull Racing)

PARLA MARKO La sussistenza di una clausola del genere nel contratto di Perez è stata però smentita da Marko, intervistato da Sport1: “Non so da dove arrivi fuori questa notizia, ma è completamente campata per aria. I contratti sono regolati molto severamente, e non ci sono tagli di stipendio. Perez è stato un po’ in crisi, ma nelle ultime due gare è tornato a buoni livelli. Verstappen è semplicemente imbattibile… Non solo Checo non può sconfiggerlo, ma nessun altro pilota può farlo. Per questo non ci sarebbe alcuna ragione per pensare a una misura che danneggi Sergio in questo modo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/08/2023