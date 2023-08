Helmut Marko adesso difende Perez: "Solo due piloti in F1 farebbero meglio di Checo"

"Ma comunque non batterebbero Max Verstappen": secondo il dirigente Red Bull, il livello raggiunto dall'olandese è inarrivabile per chiunque. E questo gioca in favore di Checo

Ci sono soltanto due piloti, sulla griglia di partenza dell’attuale Formula 1, che sarebbero in grado di fare meglio di Sergio Perez nel confronto (comunque già perso in partenza) con il fenomenale Max Verstappen. Parole e musica di Helmut Marko, che dopo aver bacchettato a lungo il messicano adesso gli tende la mano rinfrancato dal convincente secondo posto raccolto a Spa. Ma chi sono i due che potrebbero andare meglio di Checo al volante della RB19?

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: Sergio Perez (Red Bull Racing)

COPPIA IRREALIZZABILE L’ex pilota austriaco, diventato celebre per i metodi bruschi e impulsivi nell’allevare i giovani talenti del Red Bull Junior Team da lui gestito da ormai un ventennio, è infatti intervenuto nell’ultima puntata del podcast F1 Nation. Nominando i piloti che, a suo dire, potrebbero fare meglio di Perez: “Essere secondi dietro a Max in questo momento è come una vittoria. Non ci sono altri piloti al suo livello… Forse Alonso e Hamilton sarebbero più vicini (di quanto non sia Perez, ndr), ma nessuno è in grado di batterlo al momento”. Chiaro anche come, per ragioni innanzitutto anagrafiche, ma anche di opportunità – Hamilton è tutt’ora un nemico giurato della Red Bull – si tratta piloti che non potrebbero mai fare coppia con Verstappen.

F1 GP Belgio 2023, Spa: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la vittoria

MAX CAMPIONE ASSOLUTO “So quanto sia forte Max – ha proseguito Marko, che nel 2015 ha spinto tantissimo per far debuttare l’olandese neanche maggiorenne con la Toro Rosso – e questa è una cosa che deve essere tenuta in considerazione (nel duello con il compagno di squadra, ndr). Lui è in grado di badare alle gomme eppure di andare comunque fortissimo, sa leggere la gara, ha delle capacità incredibili. È davvero pazzesco quello che stiamo realizzando come team, sul piano delle strategie, dei pit-stop, dei piloti. Abbiamo anche fatto un po’ di intrattenimento con le conversazioni tra Max e Gianpiero Lambiase. La sosta estiva? Mi sarebbe piaciuto continuare a correre, ma per le persone che lavorano duramente come i meccanici un po’ di riposo farà bene”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/08/2023