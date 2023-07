Marko e i motivi della bocciatura di De Vries: "Non abbiamo visto miglioramenti"

Dopo la pazza giornata di martedì, con l'improvvisa accelerazione nella decisione di sostituire Nyck De Vries con Daniel Ricciardo al volante dell'AlphaTauri, Helmut Marko ha finlamente esposto la sua versione dei fatti. Il consigliere Red Bull, responsabile del programma giovani piloti, respinge ogni critica di scarsa pazienza nei confronti dell'olandese, spiegando perché il licenziamento dell'ex campione di Formula E era ormai inevitabile.

F1: Ralf Schumacher ed Helmut Marko

I PERCHE' DEL LICENZIAMENTO A raccogliere i pensieri di Marko è stata la testata olandese De Telegraaf: ''Abbiamo preso Nyck perché si era comportato benissimo a Monza l'anno scorso. Ci aspettavamo che quest'anno fosse almeno uguale al suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, ma non è stato così. In realtà, era sempre tre decimi di secondo più lento. Non abbiamo visto alcun miglioramento''. Insomma, il solito bilancio secco e tranciante già utilizzato in passato per bocciare una lunga sequenza di piloti, ultimi in ordine di tempo Alex Albon e Pierre Gasly.

PAZIENZA GIA' FINITA Parlare con i connazionali di De Vries non ha certo ammorbidito Marko, il quale ha poi spiegato perché non ha atteso neppure la sosta estiva per operare l'avvicendamento: ''Ha 28 anni, ha molta esperienza ed è stato anche in grado di acquisire molte conoscenze come collaudatore in varie vetture di F1. Ai miei occhi non puoi paragonarlo a un giovane rookie. Alla fine di aprile a Baku, ha iniziato bene il weekend e pensavo che avrebbe fatto meglio, ma poi ha avuto un nuovo incidente. Sfortunatamente, non l'ha fatto per fare un super giro, il che ci ha stupito. Dovevamo fare qualcosa. Perché dovremmo aspettare e cosa contano altre due gare se non vedi alcun miglioramento? Nyck è un ragazzo molto simpatico, ma la velocità non c'era''.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Nyck De Vries (AlphaTauri) contro le barriere in Q1 | Foto: Twitter @F1

IL CONSIGLIO La decisione di Marko pone seri punti di domanda sul futuro di De Vries nel motorsport. La F1 sembra un treno ormai definitivamente passato e l'austriaco gli consiglia di darsi alle gare di durata, dove ha già corso in passato: ''Sarà difficile, credo, vederlo in F1. Ma, allo stesso tempo, penso che abbia visto arrivare questa decisione. Penso che possa costruire una bella carriera nelle corse di lunga durata''.

LA SOLUZIONE RICCIARDO Infine, Marko ha spiegato perché la Red Bull ha scelto Ricciardo come sostituto di de Vries, confermando che le buone prestazioni messe in mostra martedì nel test gomme effettuato a Silverstone sianos tate decisive: ''I suoi tempi sul giro sono stati competitivi, con tre diversi set di gomme. Se Ricciardo non avesse avuto la velocità, avremmo dovuto considerare qualcun altro. Ma AlphaTauri non è in una buona posizione ed è ultima nella classifica Costruttori, quindi dobbiamo fare qualcosa per ottenere qualcosa. Succede spesso dopo un cambio pilota, Ricciardo porta nuova energia alla squadra''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/07/2023