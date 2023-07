Ufficiale: Daniel Ricciardo al posto di Nyck De Vries in AlphaTauri dal GP Ungheria

Si pensava che la giornata di test Pirelli a Silverstone potesse essere in qualche modo decisiva per il futuro di Daniel Ricciardo in Formula 1. In pochi, e probabilmente neppure lo stesso pilota australiano, immaginavano però che fosse così tanto decisiva: il 34enne rientrerà infatti in F1 a partire dal prossimo GP d’Ungheria, in programma nel weekend del 23 luglio a Budapest. La comunicazione ufficiale è arrivata proprio dalla Red Bull, che nel commentare con favore le prestazioni di Daniel nel test per le nuove gomme 2024, ha anche annunciato il “prestito” del pilota alla cugina AlphaTauri, doveprenderà il posto del deludente Nyck De Vries.

F1 Test Pirelli, Silverstone 2023: Daniel Ricciardo al volante della Red Bull RB19 | Foto: Red Bull Content Pool

SOSTITUZIONE IMMEDIATA La notizia non è poi così sorprendente, se consideriamo che la famiglia Red Bull non è nuova a questi cambi a stagione in corso – è successo nel 2016 con Daniil Kvyat rimpiazzato da Max Verstappen in Red Bull, e poi di nuovo con lo scambio di sedili tra Pierre Gasly e Alexander Albon nel 2019 – e se pensiamo alle continue critiche con cui Helmut Marko aveva ormai da settimane bersagliato lo stesso De Vries. Stavolta, però, negli Hunger Games di casa Red Bull che spesso diventano un tritacarne per i debuttanti che necessitano di qualche GP in più per adattarsi, non si è neppure voluto attendere la pausa estiva. E la sostituzione avrà effetto immediato, con Ricciardo al volante della AT04 già a partire dal prossimo weekend all’Hungaroring.

F1 Test Pirelli Silverstone 2023: Il numero 3 di Daniel Ricciardo sulla Red Bull RB19 | Foto: Twitter @redbullracing

PAROLE A CALDO Nel comunicato che annuncia il prestito del pilota Red Bull alla sorellina AlphaTauri, non c’è grande spazio per le parole di Ricciardo, che si limita a dirsi “entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull”, a poco più di otto mesi dal suo ultimo GP in Formula 1 disputato ad Abu Dhabi. “È fantastico – spiega invece il team principal Red Bull, Christian Horner – che Daniel non abbia il suo stato di forma e vedere che è riuscito a trasformare in pista l’ottimo lavoro mostrato al simulatore. I suoi tempi nel test delle gomme sono stati molto competitivi e quindi siamo entusiasti di vedere cosa succederà nel resto della stagione in cui sarà in prestito all’AlphaTauri”. “Sono molto felice – aggiunge Franz Tost, il boss del muretto di Faenza – di dare il benvenuto a Ricciardo. Non c’è dubbio sul suo talento di guida e mi aspetto che la sua integrazione sarà facile, perché conosce già molti di noi. Il team trarrà vantaggio dalla sua esperienza. Voglio ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il periodo con noi e gli auguro il meglio per il futuro”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/07/2023