De Vries ha le ore contate, Ricciardo pronto al rientro

Dopo l'ennesima qualifica disastrosa, Sergio Perez nel GP Gran Bretagna ha nuovamente limitato i danni, risalendo dal quindicesimo al sesto posto sotto alla bandiera a scacchi. I problemi del messicano sembrano concentrarsi soprattutto al sabato e la seconda posizione in classifica generale addirittura rafforzata dal risultato di Silverstone, grazie al sorpasso nei giri finali sul diretto inseguitore Fernando Alonso, dà confidenza al messicano.

F1 2023, GP Gran Bretagna: Sergio Perez supera Carlos Sainz

NESSUNA PREOCCUPAZIONE Nel corso della sua carriera Perez ha affrontato momenti anche più critici dell'attuale, ad esempio quando nell'anno in McLaren ricevette molte critiche per il suo rendimento. Il messicano ha commentato così quanto sta vivendo, comprese le voci di una sua possibile sostituzione: ''L'ho sperimentato in tutti i miei 13 anni in F1 e non mi preoccupo di nulla. Sono concentrato sul rimettere in carreggiata la mia stagione e voglio assicurarmi di continuare a divertirmi. Il ritmo c'è la domenica. So di avere il supporto della mia squadra per superare tutto questo. Lunedì lavorerò tutto il giorno al simulatore''.

LE RASSICURAZIONI DI MARKO E HORNER In casa Red Bull c'è uno spettro alle spalle di Perez che sia chiama Daniel Ricciardo. In molti hanno indicato l'australiano come possibile sostituto del messicano nel caso in cui il momento difficile proseguisse, ma il team principal Chris Horner ha allontanato questo scenario: ''No, non è questo il piano''. ''A tranquillizzare Perez ci sono anche le considerazioni di Helmut Marko dopo il GP Gran Bretagna: ''Negli ultimi dieci giri è stato il pilota più veloce in pista. Grazie a Dio ha chiuso davanti ad Alonso e ha allungato il suo vantaggio in classifica generale. Questo è il nostro obiettivo. Va tutto bene tranne le qualifiche, ma lo terremo sotto controllo''.

VEDI ANCHE

RICCIARDO IN ALPHATAURI Questa settimana a Silverstone si svolgerà un test Pirelli e Ricciardo salirà a bordo della Red Bull RB19. Una grande occasione per l'australiano per dimostrare di non essersi arrugginito in questi mesi in panchina. Se le sue prestazioni dovessero essere convincenti, per lui si potrebbero aprire le porte dell'AlphaTauri, in sostituzione di un Nyck De Vries ormai abbonato alle ultime posizioni in classifica. A riguardo Marko ha aggiunto: ''Abbiamo un test la prossima settimana e poi vedremo. Guarderemo i test delle gomme e poi potremo parlare''.

F1 2023, GP Gran Bretagna: Nyck De Vries (AlphaTauri)

DE VRIES, ORE CONTATE L'AlphaTauri non sta passando un buon momento. La scuderia di Faenza è ultima nel Mondiale Costruttori e anche a Silverstone è andata molto male, con Yuki Tsunoda e De Vries che hanno chiuso nelle ultime due posizioni. Al team serve una scossa e probabilmente un pilota che porti esperienza, in pratica uno come Ricciardo. Secondo Ralf Schumacher, la decisione di sostituire De Vries con l'australiano è ormai presa e verrà ufficializzata nel corso della pausa estiva, dopo il GP Belgio: ''La decisione è stata presa, ne sono abbastanza sicuro. È un peccato per De Vries che probabilmente non sarà a Zandvoort, ma è un bene anche per Ricciardo e per la squadra. AlphaTauri potrebbe aver bisogno di un po' di esperienza''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/07/2023