Albon vola e diventa oggetto del desiderio per Red Bull e Ferrari

Il venerdì del GP Gran Bretagna ha visto grande protagonista Alex Albon. Il pilota della Williams, già abituale frequentatore della top10, si è piazzato in terza posizione in entrambe le sessioni di prove libere e ora tutti si chiedono quanto potrà andar forte nel resto del weekend.

BENZINA E GOMME Il fattore determinante potrebbe essere il quantitativo di benzina a bordo durante la simulazione di qualifica: ''Vediamo quanto carburante avevano in quella macchina - ha commentato Helmut Marko - Devono aver ribaltato tutto al massimo''. Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ritiene che un ruolo possano averlo giocato i nuovi pneumatici introdotti a Silverstone dalla Pirelli, cambiando l'ordine gerarchico tra i team. Di sicuro la Williams è in forma, perché anche Logan Sargeant ha lasciato le abituali ultime posizioni per piazzarsi addirittura quinto nelle FP2.

I LEGAMI CON RED BULL Al di là del reale valore della Williams a Silverstone, Albon con la scuderia di Grove sta rilanciando le proprie quotazioni a suon di ottime prestazioni. Il suo nome torna ad essere affiancato a quello dei top team, dopo la bocciatura ricevuta dalla Red Bull al termine del 2020. Proprio il suo ex team non ha smesso di seguire con interesse le sue prestazioni: ''Albon è sempre stato veloce e al momento è al top della forma. Siamo sempre in contatto con lui'' ha detto sorridendo Marko. A sua favore gioca anche la nazionalità thailandese, la stessa di Chalerm Yoovidhya, il figlio del fondatore - assieme a Dietrich Mateschitz - dell'impero Red Bull e la cui famiglia detiene ancora il 51% delle quote.

L'OPZIONE FERRARI Oltre alla Red Bull, anche la Ferrari sembra pensare ad Albon quale possibile sostituto di Carlos Sainz a partire dalla stagione 2025. A riferire dell'interessamento del Cavallino Rampante è Il Corriere dello Sport, il quale riporta di contatti già avviati: ''In Austria, Frederic Vasseur ha parlato con Alex Albon del 2025''. Albon verrebbe considerato come un ottimo compagno di squadra da affiancare a Charles Leclerc, pilota che la Ferrari vorrebbe riconfermare e rendere ancora più centrale al progetto con un ruolo più definito di prima guida.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/07/2023