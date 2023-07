Marko e la nuova eliminazione precoce di Perez: "Deve lavorarci sopra"

In qualifica il messicano è stato eliminato per la quinta volta consecutiva prima della decisiva Q3

A Silverstone torna ad aggravarsi la situazione di Sergio Perez, completamente smarritosi in qualifica ed eliminato per la quinta volta consecutiva prima della decisiva Q3. Questa volta è andata persino peggio, con il messicano costretto a scendere dalla sua Red Bull già al termine della Q1, dopo aver fatto segnare il sedicesimo tempo in condizioni di pista umida. L'ennesimo risultato disastroso al sabato che, oltretutto, fa ancora più impressione se confrontato il nuovo ingresso in top10 di Alex Albon, suo predecessore nel team austriaco e le cui quotazioni stanno nuovamente tornando a impennarsi.

PUNTO DEBOLE Quando le cose non vanno bene in Red Bull, inevitabilmente arrivano i giudizi durissimi di Helmut Marko. Il consigliere del team austriaco ha sottolineato le debolezze di Perez al sabato: ''Perez ha bisogno di controllare le sue qualifiche. Di solito fa delle belle gare e ora è di nuovo fortunato: qui puoi recuperare facilmente. La qualifica è sempre stata una sua debolezza. Succede troppo spesso e deve lavorarci sopra. Lavoreremo su questo, perché se un pilota è davanti e l'altro è sedicesimo, qualcosa non va''.

LA FRECCIATA DI VERSTAPPEN Parole poco gentili sono arrivate anche da Max Verstappen, che ha commentato così il risultato di Perez nelle qualifiche del GP Gran Bretagna: ''Non so come le cose siano andate storte oggi, ma con questa macchina normalmente devi finire in Q3. Ovviamente stiamo anche lottando per il campionato costruttori, ma penso di poterlo vincere da solo al momento'' ha concluso con un sorriso.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/07/2023