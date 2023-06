Helmut Marko mette in guardia Perez: "Bisogna mantenere aperte le opzioni per il successore"

Il momento di difficoltà che sta attraversando Sergio Perez mette a rischio il futuro del pilota messicano alla Red Bull. Come se non bastassero i weekend complicati vissuti nell'ultimo mese, a rendere più pesante la situazione è la pressione che Helmut Marko ha messo sull'ex pilota della Racing Point, con alcune dichiarazioni che aprono chiaramente alla possibilità di una sostituzione per la prossima stagione.

IL TEST DI RICCIARDO Fino a poche settimane fa, Marko aveva spiegato come fosseimpossibile pensare a un ritorno da titolare di Daniel Ricciardo, ritenuto troppo lento nel confronto al simulatore con le prestazioni di Max Verstappen e dello stesso Perez. Ora, però, l'australiano avrà una grossa occasione per mettersi in mostra, partecipando al volante della RB19 al test Pirelli che si terrà a Silverstone subito dopo il GP Gran Bretagna. A riguardo, Marko ha commentato ai microfoni dell'emittende austriaca ORF: ''Dopo Silverstone avremo Ricciardo in macchina per tre giorni per un test gomme Pirelli. E lì possiamo valutare: dov'è davvero come ritmo Ricciardo?''.

PEREZ OLTRE I PIANI? Come se non bastasse questo, Marko ha ricordato come Perez all'arrivo in Red Bull nel 2021 avesse pianificato una permanenza triennale con la scuderia austriaca: ''Il suo obiettivo iniziale era di restare due o tre anni. Sarebbe comunque più di quanto avesse pianificato. Devi solo mantenere aperte le opzioni per il successore''. Finora Perez con la Red Bull ha conquistato cinque vittorie, piazzandosi quarto nel mondiale 2021, terzo lo scorso anno mentre attualmente occupa la seconda posizione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/06/2023