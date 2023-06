F1, Perez è il grande deluso di Montreal: "Non avevo ritmo, sono molto preoccupato"

Uno dei più piloti che tornano a casa più delusi dal GP Canada è Sergio Perez. Il 33enne messicano pur partecipando ai festeggiamenti per la vittoria numero 100 della Red Bull in Formula 1 (lui ha contribuito al risultato con cinque successi ottenuti tra il 2021 e il 2023) si è reso protagonista di un fine settimana molto negativo. Solo sesto al traguardo e ultimo dei piloti dei top team se escludiamo Lance Stroll e il ritirato George Russell, Checo sembra aver smarrito la via mettendo in fila ben tre GP in cui non è riuscito neanche a entrare in Q3 in qualifica. E dire che poco più di un mese fa, con la pole position nel GP di Miami del 7 maggio, sembrava l’unico in grado di contrastare lo strapotere del compagno di squadra Max Verstappen in classifica Piloti…

F1 GP Canada 2023, Montreal: Sergio Perez (Red Bull Racing) lotta al via con Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

PREOCCUPAZIONE Al netto delle prestazioni deludenti in qualifica, c’è poi anche da considerare che pure in gara la seconda delle due Red Bull ultimamente non sembra quasi mai in grado di dare vita a delle belle rimonte sfruttando l’eccezionale ritmo a serbatoio pieno (uno dei più grandi punti di forza della RB19 da inizio stagione). “Credo che la Safety Car – ha spiegato Checo dopo la bandiera a scacchi – mi abbia tolto ogni opportunità di recupero. Eravamo partiti con le Hard e, sfortunatamente, la scelta non ha pagato. Adesso sono molto molto preoccupato, semplicemente non avevo il ritmo e non capiamo il perché. Questa è la cosa strana, ma dobbiamo venirne a capo”.

F1 2023, GP Canada: Sergio Perez nelle retrovie

P2 IN PERICOLO Perez è stato l’unico pilota diverso da Verstappen a essere capace di vincere almeno una gara in questo 2023 (in realtà le vittorie sono state due, a Jeddah e Baku). Gli ultimi risultati negativi – 16esimo posto a Monte Carlo, quarto posto in Spagna e sesto in Canada – mettono però a rischio la sua seconda posizione nel mondiale Piloti: se Max è infatti scappato a +69 di vantaggio in classifica, Checo deve guardarsi le spalle da Alonso e Hamilton, rispettivamente a 9 e 24 punti di ritardo. “Dobbiamo concentrarci e analizzare le cose – ha concluso il messicano di casa Red Bull – perché sappiamo di cosa siamo capaci ed è importante capire cosa sia successo. Avevamo avuto un buon inizio di weekend, ma poi abbiamo cambiato qualcosa e non so se possa dipendere da quello”.

19/06/2023