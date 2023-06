GP Canada, Marko sorprende: "Dobbiamo stare attenti alle Ferrari"

Il tormentato venerdì del GP Canada, con la prima sessione di prove libere di fatto non disputata e la seconda allungata a 90 minuti ma disturbata nel finale da un acquazzone, ha visto la Mercedes piazzare le sue due monoposto in cima alla lista dei tempi. Buoni riscontri sono arrivati anche dalla Ferrari, la quale ha messo in mostra anche un buon ritmo dalle simulazioni di passo gara, mentre la Red Bull ha brillato un po' meno rispetto al solito, con Max Verstappen e Sergio Perez che si sono lamentati del comportamento della RB19 su cordoli e sconnessioni.

F1 2023, GP Canada: Max Verstappen (Red Bull)

MERCEDES SNOBBATA Analizzando quanto visto ieri, Helmut Marko ha spiegato che la Red Bull non è impressionata dalle prestazioni della Mercedes: ''Hanno realizzato i loro tempi molto più tardi rispetto a noi, quando la pista era migliore. Hanno anche alzato la potenza dei motori mentre noi eravamo impegnati con le nostre simulazioni di gara''.

FERRARI TEMUTA Diverso è il parere sulla Ferrari scesa in pista a Montreal. Marko sul Cavallino Rampante ha detto: ''Il long run di Leclerc è stato particolarmente buono. Dobbiamo stare attenti a loro. Abbiamo ancora del lavoro da fare sulla macchina. Le simulazioni di passo gara sembrano un po' migliori, ma Leclerc è stato molto veloce e forse anche più veloce di noi''.

IL PESO DELLA STATISTICA Ma davvero la Red Bul, che non si è fatta sfuggire una vittoria finora in questa stagione, può conoscere in Canada il primo passo falso dell'anno? Oltre all'incognita del meteo, con pioggia pesante prevista soprattutto per oggi ma non esclusa neppure per domenica, Marko individua un'altra fonte di pressione per il weekend: ''Non vediamo l'ora di raggiungere la nostra centesima vittoria, ma questo potrebbe aver aggiunto ulteriore pressione. Al momento non sembra che la centesima vittoria sia possibile qui, ma abbiamo ancora un'altra sessione di prove e speriamo di poter migliorare la macchina. Ma è stato sorprendente che la manovrabilità della vettura sia stata un po' deludente e dato ciò che abbiamo già ottenuto, non siamo stati all'altezza delle nostre aspettative''.

SAINZ FRENA GLI ENTUSIASMI Nel frattempo, dal box Ferrari è Carlos Sainz a ricordare di mantenere i piedi ben ancorati per terra. Lo spagnolo ha commentato così il comportamento della SF-23 a Montreal: ''Ho avuto sensazioni positive in termini di ritmo, ma le sensazioni non sono così buone in frenata. Sembravamo veloci, ma la macchina rimbalzava molto e il giro con le soft non è stato facile''.

