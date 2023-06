Leclerc, anche il casco tributo a Villeneuve ha creato problemi

Per l'appuntamento in Canada, la Ferrari e Charles Leclerc avevano deciso di omaggiare la figura del mitico Gilles Villeneuve - al quale è dedicato il circuito di Montreal - sfoggiando un casco che riproduce la grafica e i colori di quello che veniva utilizzato dall'Aviatore. L'iniziativa era stata promossa anche sui social network, con tanto di fotografia assieme alla moglie Joann Villeneuve. Nelle qualifiche bagnate di ieri, però, inizialmente Leclerc è tornato a indossare un casco con la sua consueta grafica (foto sotto).

F1 2023, GP Canada: Charles Leclerc (Ferrari)

LA RICOSTRUZIONE A spiegare i motivi dietro questo dietrofront è stato Ted Kravitz, inviato di Sky Sport UK: ''Sappiamo che la famiglia Villeneuve e Jacques Villeneuve erano scontenti. Credo che dipendesse dalla presenza dei loghi degli sponsor Ferrari e hanno pensato che avrebbe potuto esserci un po' più di consultazione''. Oltre ai problemi in pista, con il nuovo scontro via radio con il muretto per la scelta sbagliata delle gomme durante la Q2 delle qualifiche, Leclerc ha dunque avuto un nuovo grattacapo.

LE SCUSE Kravitz ha spiegato che la Ferrari, venuta a conoscenza del malcontento, ha reagito scusandosi: ''Hanno detto: 'Questo è assolutamente pensato per essere un tributo in buona fede, l'intenzione non è mai stata quella di essere dove siamo usando il casco di Gilles Villeneuve e il suo design per pubblicizzare i nostri sponsor'. Si sono scusati molto se la famiglia Villeneuve si era arrabbiata per questo''. Pare che la frattura tra le parti sia stata ricomposta e Leclerc dovrebbe tornare a indossare il casco già visto nel corso delle prove libere - e indossato anche per la Q2 delle qualifiche - durante il gran premio di oggi.

