Toto Wolff e la 'simulazione' di Alonso: "Ha fatto un po' di sceneggiata"

I commissari non sono caduti nel tranello di Fernando, e neanche il team principal della Mercedes. Che ha risposto così al tentativo di far penalizzare Hamilton per unsafe release...

Il duello tra i due vecchi leoni del paddock, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, per il secondo gradino del podio è stato uno degli highlight del GP Canada 2023. I due ex compagni di squadra in McLaren nel 2007 sono stati infatti in bagarre per tutta la corsa: l’inglese ha guadagnato la seconda posizione al via, mentre lo spagnolo, che alla fine ha avuto la meglio, è riuscito a recuperare con un bel sorpasso in staccata verso l’ultima chicane nel corso del 22esimo giro.

F1 GP Canada 2023, Montreal: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) e Fernando Alonso (Aston Martin Racing) sul podio

TENSIONE AI BOX Ma il momento di maggior tensione nervosa è arrivato in occasione del primo pit-stop, effettuato in regime di Safety Car dopo l’incidente di George Russell. Sia Lewis sia Fernando sono infatti rientrati ai box per cambiare le gomme, con Hamilton che in ripartenza è riuscito a precedere di un soffio Alonso. Quest’ultimo, da pilota esperto e navigato, ha a quel punto provato a convincere la Direzione gara del fatto che il rivale gli avesse tagliato la strada in pit-lane, con un plateale movimento a destra e sinistra del volante a simulare delle (in realtà non necessarie) manovre elusive per evitare un incidente.

LA REPLICA DI WOLFF Subito dopo Fernando ha anche chiesto via radio la penalizzazione di Hamilton per unsafe release (in questi casi, di solito, vengono dati 5 secondi di penalità) e, per tutta risposta, Toto Wolff ha mimato il movimento innaturale del volante di Alonso non appena inquadrato dalle telecamere della regia internazionale. Nel dopogara, il team principal Mercedes ha poi rincarato la dose con i colleghi di RacingNews365: “Ha fatto un po’ di sceneggiata… un po’ scuotendo il volante, un po’ toccando i freni. È molto bravo in questo, poi ha piagnucolato in radio dicendo ‘l’ho quasi colpito’”.

F1 GP Canada 2023, Montreal: l'incidente in gara di George Russell (Mercedes AMG F1) | Foto: Twitter @F1

L’INCIDENTE DI RUSSELL Il manager austriaco ha poi anche descritto la causa del ritiro di George Russell, costretto a rallentare di colpo perché i suoi freni erano troppo caldi: “Avevamo temperature molto alte su entrambe le macchine ma, dopo il contatto con il muro, quelle dell’auto di George sono salite drammaticamente sul lato sinistro. A quel punto abbiamo capito che non avrebbe terminato la gara e abbiamo deciso di richiamarlo ai box e ritirarci”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/06/2023