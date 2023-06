Charles Leclerc e la polemica sul casco di Gilles Villeneuve: la spiegazione di Jacques

La scelta di Charles Leclerc di correre il GP Canada con il casco ispirato ai colori del mito Gilles Villeneuve ha causato un piccolo incidente diplomatico con la famiglia dell’indimenticato ex ferrarista. Già nella giornata di venerdì e poi ancora nelle libere 3 del sabato, il monegasco era infatti tornato al suo disegno tradizionale salvo poi riprendere il casco ispirato a Gilles nelle sfortunate qualifiche, terminate anzitempo in Q2 per una non corretta gestione delle gomme d’asciutto, e in gara. A precisare i contorni della vicenda è poi stato il campione del mondo 1997 Jacques Villeneuve, che ha usato i propri canali social per spiegare come mai si fosse inizialmente opposto alla scelta di Leclerc.

F1 GP Canada 2023, Montreal: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) indossa il casco con i colori di Gilles Villeneuve

VILLENEUVE SPIEGA “Voglio chiarire la situazione – ha spiegato Jacques attraverso un post su Instagram – visto che alcune persone hanno sentito il bisogno di insultare me e la mia famiglia. Mentre mi stavo recando in circuito, mia sorella mi ha chiamato al telefono. Era piuttosto arrabbiata dopo aver appreso che Charles avrebbe usato il casco di nostro padre senza averci informato preventivamente. Tutta la famiglia è stata colta di sorpresa, visto che nessuno ci aveva avvisato in anticipo. A quel punto ho immediatamente scritto a Charles, che è stato molto gentile da richiamarmi. Abbiamo avuto una conversazione sincera, in cui si è genuinamente scusato per la situazione che si era venuta a creare. A quel punto l’ho rassicurato di non avere problemi riguardo al suo tributo, che ho considerato molto toccante”.

LA RICONCILIAZIONE “In ogni caso – prosegue Villeneuve – ho sottolineato l’importanza di chiamare mia sorella, che è la sola responsabile di tutto ciò che riguarda nostro padre, e ho suggerito che sarebbe stato carino invitare sia mia madre sia mia sorella in pista per risolvere ogni possibile preoccupazione residua. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio, anche se credo sarebbe stato preferibile che queste discussioni avessero avuto luogo prima del weekend, in modo rispettoso e professionale. Invece, l’incidente si era ormai gonfiato a dismisura sfociando in una polemica non necessaria”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/06/2023