Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Canada

La Formula 1 fa tappa in America per il classico appuntamento di giugno con il GP del Canada. Ed è un weekend molto interessante, perché è minacciato dalla pioggia prevista soprattutto in qualifica e che nelle prime - molto movimentate - prove libere, ci ha fornito informazioni piuttosto inaspettate sui rapporti di forza in pista, con una crescita della Ferrari che sembra aver fatto dei passi in avanti anche sul passo gara: la Scuderia di Maranello sarà in grado di approfittare di una pista che sembra sposarsi bene con le caratteristiche della SF-23 per tornare quantomeno a festeggiare sul podio? Per le risposte bisogna aspettare, ma è certo che ci sono parecchie incognite a rendere il fine settimana di Montreal particolarmente atteso. E rischioso in ottica Fantasy F1...

F1 GP Canada 2023, Montreal: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Canada 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/06/2023