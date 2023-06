Formula 1 GP Canada 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Canada di Formula 1 a Montreal : gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP CANADA IN TV L'ottava tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2023 coincide con il secondo GP nord-americano della stagione dopo quello di Miami. Si va nel ben più freddo Quebec, sebbene a Montreal le temperature in questa stagione siano quasi europee. Il Gran Premio del Canada accoglierà il tentativo di rivincita di Ferrari e Mercedes nei confronti della ben più quotata Red Bull di Max Verstappen, con Sergio Perez che andrà anch'esso incerca di riscatto dopo l'opaca prova catalana. Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, a cui si unisce l'infinito Alonso con la Aston Martin, cercheranno di dar fastidio al campione del mondo olandese.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Circuito di Montreal - il Muro dei Campioni (curve 13 e 14)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 16 giugno

Prove libere 1: 19.30 – 20.30 (Live MotorBox dalle ore 19.15)

Prove libere 2: 23.00 – 0.00 (Live MotorBox dalle ore 22.45)

Sabato 17 giugno

Prove libere 3: 18.30 – 19.30 (Live MotorBox dalle ore 18.15)

Qualifiche: 22.00 (Live MotorBox dalle ore 21.45)

Domenica 18 giugno

Gara: 20.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 17 giugno

Qualifiche: 23.30

VEDI ANCHE

Domenica 18 giugno

Gara: 22.00

TUTTO SUL GP DEL CANADA 2023

F1: panoramica del circuito di Montreal, sede del GP Canada

Il tracciato è un semi-cittadino ricavato su una delle due isole site ai confini orientali della città di Montreal. Accanto al bacino idrico che ospitò le gare di canottaggio ai Giochi Olimpici del 1976, si srotolano i due lunghi rettilinei del ''Circuit Gilles Villeneuve'', intervallati da una chicane leggendaria, principale punto di sorpasso e comprensiva del temutissimo ''wall of champions'', dove più di un campione in passato si è stampato con la propria vettura. Negli ultimi anni il raggio di curva, diventato più dolce, ha evitato i tanti incidenti del passato ma occorre ancora oggi sfiorare il muretto per perdere meno tempo possibile e piombare sul traguardo con la giusta traiettoria. La pista, molto scorrevole, si sviluppa per 4.361 metri ed è in calendario dal 1978, quando prese il posto del tracciato di Mosport, in Ontario. Da allora in due sole occasioni è saltato l'appuntamento canadese: nel 1987 e nel 2009. Il record assoluto appartiene a Valtteri Bottas, che nel 2019 con la Mercedes si prese la pole position con il tempo di 1'13''078.

Il meteo incerto potrebbe influenzare i risultati del Gran Premio del Canada. Il cielo sarà sicuramente chiazzato da nuvole, con possibilità di rovesci a tutte le ore del giorno, dal venerdì alla domenica. Le temperature saranno comunque accettabili. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 16 giugno: temperature: max 22°, min 14°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 58%, vento 6km/h.

Sabato 17 giugno: temperature: max 23°, min 15°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 57%, vento 8km/h.

Domenica 18 giugno: temperature: max 24°, min 15°; rovesci, precipitazioni 40%, umidità 54%, vento 6km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/06/2023