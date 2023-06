Ferrari, Vasseur rilancia dopo la buona prova di Montreal: "In Austria altri aggiornamenti"

La Ferrari nel GP Canada è la migliore della stagione, non tanto per il risultato ma per la prestazione complessiva. Qualche ragione in più per veder sorridere Vasseur, che annuncia altri upgrade alla SF-23

Il tanto atteso podio alla fine non è arrivato, ma la Ferrari vista a Montreal è con ogni probabilità la più convincente di tutta la stagione. Con Charles Leclerc e Carlos Sainz costretti a partire dalla decima e undicesima casella in griglia a causa di un sabato pomeriggio disastroso (più per errori individuali che non per limiti della macchina), il Cavallino può infatti sorridere. Non tanto per il quarto e quinto posto finale quanto per il discreto ritmo gara mostrato dai piloti, in grado di girare con una certa consistenza nonostante una strategia a una sola sosta che fino a oggi sembrava impossibile, considerando la scarsa capacità della macchina di gestire le gomme.

F1 GP Canada 2023, Montreal: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

VASSEUR SODDISFATTO Così, al netto del risultato non entusiasmante e in parte compromesso dagli errori delle qualifiche, il team principal Frederic Vasseur ha qualche ragione in più per sorridere. “È stata – ha spiegato ai microfoni Sky – una buona giornata e una buona gara. Il riassunto del weekend è che sin da venerdì abbiamo avuto un passo competitivo sia sul giro secco sia sul long run, e ieri in qualifica la giornata è stata difficile per via delle condizioni complicate della pista. Siamo partiti decimi e undicesimi ed è stato frustrante, ma in gara abbiamo fatto una grande rimonta, con un buon passo e una buona strategia. Abbiamo deciso di lasciare i piloti in pista per girare in aria pulita e poter spingere liberamente, e loro hanno fatto un bel lavoro. Negli ultimi 30 giri avevamo lo stesso ritmo di Hamilton e Alonso, questo è un bel passo in avanti”.

VEDI ANCHE

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari) sorridente nel paddock

PRONTI PER VINCERE? Insomma, l’impressione è che le due SF-23 avrebbero potuto lottare per il podio se fossero partite davanti, ma anche che le imprendibili Red Bull siano un po’ più vicine (al netto delle prestazioni deludenti di Perez da qualche weekend a questa parte). “Stiamo migliorando passo dopo passo – ha concluso il manager francese – ma aspettiamo la conferma su altre piste perché Montreal è sempre particolare, è un circuito dove i cordoli fanno la differenza sull’assetto. Non dobbiamo immaginare cosa possiamo fare ma concentrarci sul prossimo GP, dove porteremo ancora degli aggiornamenti alla macchina e dovremo mettere tutto insieme, senza fare errori. Pronti per vincere? Non voglio parlarne ancora, siamo concentrati su noi stessi e sappiamo che se vuoi raggiungere un risultato serve un weekend perfetto dalle qualifiche alla gara. Senza dubbio in Austria ci saranno due tentativi, con la gara Sprint. Vedremo, io sono ottimista”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/06/2023