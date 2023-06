F1 GP Canada 2023, LIVE PL1: Gasly subito KO, bandiera rossa per problemi di sicurezza

LIVE MONTREAL F1 La Formula 1 interrompe brevemente il suo tour europeo per una puntatina nell'America del Nord con il tradizionale appuntamento di giugno in Canada. Sul circuito cittadino (di solito è un parco pubblico sull'isola artificiale di Notre Dame) di Montreal intitolato all'indimenticabile Gilles Villeneuve, Max Verstappen e la Red Bull riprendono la loro corsa verso il terzo titolo Piloti e il secondo Costruttori di fila. A provare a ostacolare una marcia fin qui ininterrotta, oltre a un Sergio Perez un po' sottotono nelle ultime uscite mondiali ci saranno come sempre la rediviva Mercedes, la Ferrari chiamata a una riscossa dopo la deludente prova di Barcellona e l'Aston Martin, in pista con parecchi aggiornamenti aerodinamici: chi sarà in grado di mettere i bastoni tra le ruote dell'asso olandese? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Canada 2023.

Prove libere 1 GP del Canada 2023 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

20.25 - Dunque non abbiamo una vera classifica da mostrarvi, ma un appuntamento da darvi: ci ritroviamo alle 22.45 per la cronaca live delle PL2 che partiranno alle 23.00, che dureranno 60 o forse 90 minuti e che, comunque vada, pioggia o non pioggia, saranno di certo più emozionanti di questo primo turno di libere. Buona cena e a più tardi, ciao!

20.20 - Arriva l'ufficialità: sventola la bandiera a scacchi e quindi la sessione di FP1 non riprenderà. Dunque finiscono qui le prove libere 1 del GP Canada 2023. Vedremo se ci sarà un po' più di tempo nelle prove libere 2, che però potrebbero essere disturbate dalla pioggia.

20.18 - Adesso anche la Formula 1 conferma: ''L'orologio continua a scorrere e non ci sarà l'allungamento del tempo di questa sessione per via della regola che impone un tempo di due ore e mezza tra le FP1 e le FP2. La F1 e la Fia stanno valutando le opzioni per estendere il tempo delle FP2''.

The clock will continue to run down on FP1 and the session won’t be extended as per the rules there must be 2.5hrs between FP1 and FP2.



F1 and the FIA are looking at options to extend FP2.#CanadianGP #F1 (2/2) — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

20.14 - Importante aggiornamento a Sky da parte di Alessandro Alunni Bravi, boss del muretto Alfa Romeo: ''È probabile che non si riparta in questa sessione, ma si sta lavorando con la Fia per vedere se sarà possibile aggiungere 30 minuti al programma delle FP2''.

20.11 - Anzi no: Gasly è di nuovo all'interno dell'abitacolo della sua Alpine, quindi dovrebbe essere in grado di ripartire. Ammesso che la sessione riparta...

20.08 - Nel frattempo l'Alpine di Gasly è stata riportata ai box su un carro attrezzi. Dunque i meccanici del team possono già lavorare per sistemare le cose in vista delle FP2.

20.04 - Intanto è apparso anche in sovraimpressione il messaggio della Direzione gara, che ha ufficializzato ciò che già sapevamo: c'è un problema con le telecamere a circuito chiuso e quindi la sessione è ferma per ragioni di sicurezza, mentre i tecnici lavorano per ripristinare il sistema.

More details on the stoppage 👀



''The session restart has been delayed due to issues with the local CCTV. The local organisers are working to resolve the issue and until that time we can’t restart for safety reasons''#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/7v54caztMJ — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

20.01 - La classifica dopo quest'effimera prima mezz'ora di prove libere 1. I tifosi di Bottas e Stroll potranno dire ''stop the count!''.

19.58 - Questo lungo stop (siamo ormai quasi a mezz'ora) di sicuro è un vero peccato per il pubblico, che già oggi riempie in ogni ordine di posti le tribune del Circuit Gilles Villeneuve di Montreal. Speriamo si possa presto ripartire.

19.55 - Sembra peraltro che pochi minuti prima dell'inizio delle FP1 ci sia stato un blackout totale in autodromo: chissà che non sia questa la causa del malfunzionamento delle telecamere a circuito chiuso...

19.53 - Intanto l'Alpine ha comunicato che per Gasly non sarà possibile tornare in pista in questa sessione. Non che sia una sorpresa, in effetti...

19.51 - È uscita adesso in pista la Medical Car, probabilmente per consentire alla Direzione gara di verificare il corretto funzionamento delle telecamere a circuito chiuso.

The session restart has been delayed while local infrastructure issues around the track are rectified#CanadianGP #F1 — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

19.48 - La Mercedes spiega che c'è un problema con la Direzione gara e con il sistema di comunicazione e con le telecamere a circuito chiuso, che poi è il motivo per cui la sessione è ancora ferma. Di sicuro quello più contento di tutti è Pierre Gasly, che non sta perdendo troppo tempo a causa del suo problema tecnico.

19.45 - In ogni caso, è abbastanza evidente che ci deve essere qualche altro problema in pista, visto che la sessione è ancora ferma e non ci sono indicazioni su quando si ripartirà.

19.43 - Situazione abbastanza curiosa: le due Mercedes di Hamilton e Russell si erano schierate davanti al semaforo rosso per essere i primi a tornare in pista, ma adesso vengono riportate indietro a spinta nel garage. Evidentemente l'attesa è stata più lunga del previsto ed è stato necessario tornare ai box per non surriscaldare il motore e raffreddare troppo le temperature delle gomme.

Awkward scenes in the pitlane as Mercedes has to fetch both cars back to the garage from the pit exit after seeming to mistime when the session would restart 🫣#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/5rfcyIk2yT — Autosport (@autosport) June 16, 2023

19.41 - Siamo ancora in regime di bandiera rossa e allora, nell'attesa che la sessione riparta, vi diciamo che Sainz e Leclerc hanno usato gomme Medium per il primo run, al contrario delle due Red Bull che erano su Soft, come Alonso e Stroll.

We've still got a red flag here



The marshals are pushing Gasly's car off track and behind the barriers 👍#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/rB6x9I1siP — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

19.39 - Gli unici piltoi a non essere usciti in pista sono stati Ocon, Hamilton e Russell. Tutti gli altri avevano percorso almeno un giro prima della bandiera rossa causata da Gasly.

19.36 - Nel frattempo ci sono stati dei piloti che hanno completato dei giri cronometrati: Bottas è al comando in 1:18.728 con gomme Medium, poi Stroll e Alonso.

19.34 - Ed eccola qua, dopo qualche minuto d'attesa c'è la bandiera rossa. Gasly era rimasto in seconda marcia dopo curva-7 e poi non è più riuscito a ripartire.

🔴 RED FLAG 🔴



Pierre Gasly has stopped on track with a suspected driveshaft issue ❌



📻: ''I lost the driveshaft, let me know what to do. No gears!''#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/v7ohwsiD0A — Autosport (@autosport) June 16, 2023

19.32 - Bandiere gialle in pista: Pierre Gasly è fermo nel secondo settore per un problema al cambio. Se non ripartirà avremo la prima sospensione di giornata...

19.30 - Semaforo verde e si va! Via alle FP1 del GP Canada 2023, con Perez e Verstappen che sono i primi a prendere la via del circuito con gomme Soft.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



Take it away, Max!



Sixty minutes of practice coming up 👀#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/YGwbXL07Fu — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

19.29 - Un minuto al via e già Max Verstappen e Sergio Perez sono in attesa in fondo alla pit-lane aspettando il via delle prove libere 1 del GP Canada. Evidentemente c'è voglia di macinare km importanti pensando alla pioggia che potrebbe condizionare la giornata di oggi e anche quella di domani.

19.27 - Tre minuti al via di una sessione che potrebbe essere asciutta e che, considerando il previsto arrivo della pioggia nelle FP2, potrebbe regalarci già qualche indicazione in ottica passo gara. Nell'attesa però è tempo di parlare di gomme, perché Pirelli porta in Canada le tre mescole più soffici come quasi sempre accade sui circuiti con asfalto stradale come il Gilles Villeneuve di Montreal.

The #CanadianGP race weekend begins today! 🙌



We've brought the softest tyres in our range for this historic semi-permanent #F1 venue 🇨🇦 #Fit4F1 pic.twitter.com/VfyG37YaeA — Pirelli Motorsport (@pirellisport) June 16, 2023

19.23 - Per il resto, in questo fine settimana c'è da tenere d'occhio soprattutto l'Aston Martin, che è arrivata a Montreal (la gara di casa di Lance e Lawrence Stroll) con un bel pacchetto di aggiornamenti aerodinamici per dimenticare la deludente prova di Barcellona: sarà di nuovo la verdona di Fernando Alonso la prima delle inseguitrici della Red Bull come spesso capitato a inizio stagione?

Big upgrade here for Aston Martin… Cars ready for the weekend ahead in Montreal!



FP1 live in 15 minutes on @SkySportsF1 pic.twitter.com/QkfnMeE8aW — Karun Chandhok (@karunchandhok) June 16, 2023

19.20 - Iniziamo la nostra cronaca di giornata con un'analisi delle condizioni meteo: 30 gradi la temperatura dell'asfalto, 20 l'aria. Per il resto, anche se ci sono nuvoloni minacciosi in avvicinamento, al momento non piove e si parla solo di un 30% di rischio pioggia in questa sessione.

19.15 - Buonasera a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prime prove libere del GP del Canada 2023. Pronti per seguirle con noi? 15 minuti d'attesa, poi il semaforo in fondo alla pit-lane sarà verde per la prima ora di attività in pista.