F1 GP Canada 2023, Diretta LIVE Gara

LIVE MONTREAL F1 La Formula 1 interrompe brevemente il suo tour europeo per una puntatina nell'America del Nord con il tradizionale appuntamento di giugno in Canada. Sul circuito cittadino (di solito è un parco pubblico sull'isola artificiale di Notre Dame) di Montreal intitolato all'indimenticabile Gilles Villeneuve, Max Verstappen e la Red Bull riprendono la loro corsa verso il terzo titolo Piloti e il secondo Costruttori di fila. A provare a ostacolare una marcia fin qui ininterrotta, oltre a un Sergio Perez un po' sottotono nelle ultime uscite mondiali ci saranno come sempre la rediviva Mercedes, la Ferrari chiamata a una riscossa dopo la deludente prova di Barcellona e l'Aston Martin, in pista con parecchi aggiornamenti aerodinamici: chi sarà in grado di mettere i bastoni tra le ruote dell'asso olandese? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Canada 2023.

