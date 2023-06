Alonso dà la carica all'Aston Martin: "Mettiamo pressione alla Red Bull"

Lo spagnolo in Canada vede la possibilità di ottenere punti pesanti per le classifiche Piloti e Costruttori

Dopo il passaggio a vuoto nel GP Spagna, Fernando Alonso in Canada vuole tornare a giocare un ruolo da protagonista. L'esito delle qualifiche è stato molto soddisfacente, con il pilota dell'Aston Martin promosso dal terzo al secondo posto dopo la retrocessione di Nico Hulkenberg. La contemporanea eliminazione al termine della Q2 di Charles Leclerc e Sergio Perez ingolosisce ancora di più il due volte iridato, che nell'appuntamento di Montreal vede l'occasione per guadagnare punti pesanti nelle classifiche iridate.

GRANDE OCCASIONE Al momento, Alonso nel mondiale Piloti insegue il messicano a 18 punti di distanza. Parlando dei risultati delle qualifiche, lo spagnolo ha detto: ''Vedo i risultati e vedo Checo partire da dietro. Inoltre, Charles Leclerc non è tra i primi 10, ovviamente è un'enorme opportunità per noi in termini di punti per i Costruttori, e anche per i Piloti alla fine se Checo non guadagnerà troppi punti''.

VEDI ANCHE

TEAM PROMOSSO In una qualifica resa ancora più complicata dalle condizioni meteo, il muretto Aston Martin ha fornito un ottimo supporto ad Alonso nelle decisioni strategiche e lo spagnolo ha molto apprezzato il lavoro degli uomini in verde: ''È stata una qualifica molto complessa. C'era bisogno di una comunicazione costante con il team. A volte senti delle cose sulla macchina ma poi in TV, o nella corsia dei box, ci sono idee diverse, quindi hai bisogno di quel feedback: ingegnere, pilota. È stata una giornata difficile, ma abbiamo una forte possibilità di conquistare molti punti, quindi sono felice''.

AUMENTARE LA PRESSIONE La nuova partenza alle spalle di Verstappen ingolosisce Alonso, che ha ammesso di voler mettere più pressione all'olandese rispetto alle prime gare dell'anno: ''Abbiamo la possibilità di esercitare un po' di pressione. Finora hanno ottenuto vittorie molto facili, speriamo che ora debbano spingere un po' di più. Dobbiamo essere due secondi dietro di loro, non 20 secondi dietro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/06/2023