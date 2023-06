Sainz inizia a temere anche l'Alpine: "Penso che stiano per unirsi a noi"

Il GP Spagna è stato alquanto deludente per la Ferrari. Gli attesi aggiornamenti portati sulla SF-23 non hanno dato le risposte attese, con la Rossa che in gara è ancora una volta crollata alla distanza, a differenza della Mercedes che con la rinnovata W14 sembra aver fatto un bel passo in avanti. Questo fine settimana si disputa il GP Canada, ma più che un'occasione di riscatto l'appuntamento di Montreal sembra essere atteso con un certo timore dai piloti della scuderia di Maranello.

MISTERO LECLERC Quella di Barcellona è stata una gara da incubo per Charles Leclerc, mai a suo agio con la vettura tanto da qualificarsi solo con il diciannovesimo tempo, per poi terminare fuori dai punti alla domenica. Il monegasco ha lamentato dei grandi problemi di guidabilità della vettura, ma le indagini in Spagna non avevano portato alla luce nessun particolare problema. La Ferrari ha proseguito le verifiche a Maranello, ma il mistero è rimasto come ha confermato lo stesso pilota: ''Non abbiamo trovato nulla, per ora non conosciamo il motivo. Questo è un po' preoccupante, qui dobbiamo spingere e cercare di capire il motivo, perché ovviamente la sensazione era davvero brutta''.

SPAURACCHIO ALPINE Irraggiungibile la Red Bull, via via più lontane Mercedes e Aston Martin, la Ferrari continua a perdere terreno nei rapporti di forza tra scuderie. Il team di Maranello è saldamente al quarto posto tra i Costruttori, ma alle sue spalle fa passi in avanti l'Alpine, già salita sul podio a Monte Carlo con Esteban Ocon. Sui rapporti di forza tra le squadre si è espresso così Carlos Sainz ai microfoni di DAZN: ''Penso che l'Alpine stia per unirsi a noi, credo che siano molto vicini a unirsi alla battaglia. Continuo a pensare che abbiamo un po' di vantaggio, mentre tra Aston Martin e Mercedes le cose sono molto ravvicinate. Normalmente l'Aston ha un vantaggio, vediamo se qui la Mercedes sarà quella di Barcellona''.

PIOGGIA NEMICA Parlando del weekend del GP Spagna, Sainz ha ammesso che il risultato finale è stato ''un po' uno shock'', aggiungendo: ''Forse è stato il posto peggiore per noi per portare gli aggiornamenti, ma quando hai nuove parti devi provarle. Spero che qui funzionino meglio''. Questo fine settimana la pioggia potrebbe tornare a condizionare le sessioni in pista, ma neppure questa incognita potrebbe giocare a favore della Ferrari secondo lo spagnolo: ''A causa di com'è la macchina di quest'anno, non so se la pioggia ci renderebbe le cose più facili. Non lo so. Finora, la sensazione sotto la pioggia non è stata delle migliori con questa vettura''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2023