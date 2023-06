Verstappen shock, l'uccellino investito ritrovato dentro la vettura

L'accoppiata formata dalla Red Bull RB19 e da Max Verstappen sembra inarrestabile, anche quando si mettono di mezzo episodi alquanto insoliti. Durante il GP Canada il pilota olandese ha corso un bel rischio quando, durante l'undicesimo giro, ha investito un uccellino in uscita da curva 4. Il due volte iridato si è accorto subito dell'incidente, avvisando il team via radio. A parte per il povero pennuto, l'episodio non ha avuto conseguenze particolari per Verstappen e per la sua monoposto.

PASSEGGERO SFORTUNATO Al termine della gara di Montreal, Verstappen ha controllato personalmente l'anteriore della sua vettura. Ai microfoni di Sky Sports F1 ha poi dichiarato: ''Era ancora incastrato nella mia macchina quando sono rientrato, non aveva un bell'aspetto! Mi dispiace, anche per il meccanico che dovrà rimuoverlo''. La superiorità in pista dell'olandese è stata netta anche domenica, tanto che il suo team principal Chris Horner a fine gara ha spiegato: ''Il momento più difficile che ha avuto è stato quando ha colpito un uccello che ha poi fatto oltre metà gara dietro il condotto del freno anteriore destro''. Se siete persone particolarmente sensibili, vi invitiamo a non proseguire nella lettura dell'articolo, dato che mostreremo un'immagine dell'uccellino investito.

ATTENZIONE: IMMAGINE CRUDA L'impatto avrebbe avuto avere conseguenze ben peggiori, considerando anche l'importanza dei freni su un tracciato come quello di Montreal. A fine gara, la carcassa del povero pennuto è stata poi estratta da dove era rimasta incastrata, come mostra una foto circolata sui social network.

Red Bull gives you.. ehh 😬 pic.twitter.com/0FMDhkHi6t — Charrel Jalving  (@Charreljalving) June 19, 2023

INCONTRI RAVVICINATI L'investimento di qualche povera bestiola non è purtroppo un evento rarissimo in F1. In Canada si è spesso rischiato che fosse una delle marmotte che vivono sull'isola di Notre Dame a venire colpita, cosa poi accaduta a Romain Grosjean nel 2018, mentre in altre occasioni sono stati dei leprotti a venire travolti. Clamoroso l'episodio del 1987, quando durante le prove libere del GP Austria la McLaren di Stefan Johansson investì addirittura un giovane cervo. Episodi simili non accadono solo ai piloti automobilistici: decisamente più sfortunato di Verstappen è stato Andrea Iannone che nel GP Australia 2015 colpì addirittura un gabbiano.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/06/2023