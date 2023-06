F1, la pista di Montreal cambia a poche ore dal GP: rimossa parte della barriera in curva-1

A pochi minuti dalla partenza i piloti hanno vinto il braccio di ferro con la Fia per rimuovere parte della barriera posizionata in curva-1: così cambia la via di fuga più contestata del circuito

La pista di Montreal cambia leggermente alla vigilia dello spegnimento dei semafori del GP Canada. Dopo le polemiche che si sono sollevate nei giorni scorsi da parte dei piloti, la Federazione Internazionale ha infatti acconsentito a rimuovere parte della lunga barriera che era stata posizionata nella via di fuga di curva-1 per rendere impossibile il taglio della variante. Da oggi – la gara parte alle 20.00 italiane, diretta su MotorBox a partire dalle 19.45 – il muro non sarà completamente assente com’era successo fino all’edizione 2022, ma sarà più corto di qualche metro per facilitare il rientro in pista, con un percorso a zig-zag da seguire per rallentare le auto ed evitare le manovre più pericolose.

INCERTEZZA In varie occasioni nel corso delle prove libere e delle qualifiche, i piloti che erano finiti lunghi in frenata non avevano infatti trovato un modo sicuro (e univoco) per ritornare in pista: alcuni avevano tagliato sull’erba a sinistra del muro ripiombando comunque in piena traiettoria (seppur a velocità più contenuta che in passato ma con maggiori rischi di perdere il controllo dell’auto, vista l’assenza di una lingua d’asfalto su cui passare), mentre altri hanno provato a effettuare una sorta di inversione a U, comunque non particolarmente sicura nei confronti dei piloti che transitavano in pista ad alta velocità.

F1 GP Canada 2023, Montreal: La nuova barriera in curva-1 che è stata ''tagliata'' per il GP. Adesso manca la parte più a sinistra

NUOVO PERCORSO La scelta finale è stata dunque quella di rimuovere la parte più a sinistra del muro e creare un percorso da seguire per rientrare in pista passando da un tratto asfaltato della via di fuga. “Ogni pilota che non riesce a percorrere curva-1 – si legge nel comunicato Fia al riguardo – deve rientrare in pista passando dall’estremità della via di fuga in asfalto che si trova all’entrata di curva-2”. Una soluzione che lascia soddisfatti i piloti: “Ne avevamo parlato venerdì sera – ha spiegato a RacingNews365 George Russell, che è anche il presidente dell’associazione piloti – e credo che avremmo dovuto essere consultati prima. Eravamo tutti d’accordo sul fatto che la nuova barriera non era ottimale”.

