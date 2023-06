Ferrari, parla Vasseur: "Consapevoli di dover continuare a migliorare la SF-23"

La Scuderia Ferrari arriva in Canada con la consapevolezza di cosa ha funzionato – e cosa no – nello scorso GP a Barcellona, in cui sulla SF-23 debuttavano le tanto attese novità aerodinamiche studiate proprio per correggere i difetti congeniti della macchina. I risultati non sono stati particolarmente lusinghieri, certo, ma la convinzione degli ingegneri a Maranello è che la rossa abbia pagato un conto piuttosto salato per via delle caratteristiche del circuito di Montmeló, che è molto esigente sulle gomme e che quindi ha messo in evidenza gli aspetti più critici del progetto.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari) sorridente nel paddock

PARLA VASSEUR Al contrario, la pista di Montreal dove si corre nel fine settimana – sembrano scongiurati i problemi legati agli incendi che hanno colpito il Canada e in particolare il Quebec nei giorni scorsi – è più di tipo “stop & go”, non ha lunghi curvoni in appoggio e dovrebbe dunque rivelarsi (almeno sulla carta) più favorevole alla SF-23. “Arriviamo in Canada – spiega il team principal Frederic Vasseur nella consueta anteprima del weekend – consapevoli di dover continuare a migliorare il rendimento in gara della SF-23. Abbiamo confermato gli upgrade introdotti in Spagna che hanno funzionato, permettendo a Carlos e Charles di poter contare su una vettura più costante nelle prestazioni la domenica”.

2022 POSITIVO Vasseur ha poi ricordato la stagione 2022, in cui la Ferrari si è resa protagonista di un weekend tutto sommato positivo: Leclerc ha infatti recuperato dal fondo dopo aver sostituito il motore, mentre Sainz è stato per tutta la gara in lotta per la vittoria. “Lo scorso anno sia Carlos che Charles – ha aggiunto il manager francese – furono grandi protagonisti di questa corsa, il primo perché riuscì a mettere pressione dal primo all’ultimo giro a Verstappen, il secondo perché fu chiamato a una grande rimonta dal fondo della griglia. Abbiamo tanti tifosi in questo Paese e vogliamo regalare loro una buona prestazione di squadra”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/06/2023