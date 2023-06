Gli organizzatori del GP Canada tranquillizzano: "L'evento non è a rischio"

Dopo le cancellazioni dei gran premi di Cina e dell'Emilia Romagna, i violenti incendi scoppiati nel Nordamerica negli ultimi giorni sembravano poter mettere a serio rischio anche il GP Canada, in programma sul circuito di Montreal nel weekend del 18 giugno. A minacciare lo svolgimento dell'evento erano in particolare le enormi coltri di fumo che si stavano spostando sopra la città, rendendo irrespirabile l'aria.

ALLARME RIENTRATO La situazione si sta però sviluppando in maniera positiva per la capitale del Quebec, tanto che Environment Canada ha revocato l'allarme smog per la giornata di oggi e la qualità dell'aria dovrebbe tornare ad essere cataloga a ''basso rischio'' entro venerdì. Le enormi nubi di fumo si stanno spostando rapidamente verso gli Stati Uniti, dove a loro volta i residenti di molte città hanno ricevuto degli avvisi sul peggiorare della qualità dell'aria.

VEDI ANCHE

LE RASSICURAZIONI SUL GP Gli organizzatori del GP Canada hanno tirato un sospiro di sollievo e un portavoce della F1 ha garantito che la situazione non minaccia lo svolgimento della gara: ''L'evento non è a rischio. Ci è stato assicurato che la situazione a Montreal è diversa da altre parti del paese e del nord degli Stati Uniti. I rischi rimangono bassi e la qualità dell'aria di Montreal è valutata come buona. In nessun momento è stato richiesto ai residenti di rimanere in casa o limitare i loro movimenti all'aperto. Questi incendi si trovano a 800 km dal circuito e non rappresentano alcun rischio da soli, ma i venti hanno portato il fumo in altre parti della regione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2023