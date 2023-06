I violenti incendi in Canada che preoccupano la Formula 1

La Formula 1 si gusta un weekend di pausa dopo il back-to-back tra Monte Carlo e Barcellona, preparando le valigie per il GP Canada che si correrà a Montreal nel fine settimana del 18 giugno. Non senza qualche preoccupazione, causata dall’emergenza incendi che sta colpendo il Paese: negli ultimi giorni sono infatti divampati numerosi roghi nel Nordamerica, tanto che alcuni report parlano di 400 incendi ancora attivi in tutto il Canada e ben 150 soltanto nel Quebec, la regione di Montreal che ospiterà il paddock tra una settimana.

QUALITÀ DELL’ARIA Insomma, l’avvicinamento alla tappa sul Circuit Gilles Villeneuve sembra tutt’altro che semplice, non tanto perché la pista rischia di essere colpita dalle fiamme, quanto perché l’aria potrebbe essere irrespirabile. Numerose sono oggi le immagini provenienti dal Canada o addirittura da New York City, che a causa dei venti da nord è stata avvolta in una nube di smog arancione degna di un film di Hollywood. Per il momento gli organizzatori del GP non hanno commentato e non sembra che l’evento possa essere a rischio cancellazione, visto che mancano ancora sette giorni all’arrivo dei piloti nel paddock e si spera che, per allora, la situazione possa essere migliore.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/06/2023