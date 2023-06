Ferrari, a Montreal un sabato da incubo: Leclerc furioso con il team, Sainz penalizzato

Il risultato delle qualifiche del GP Canada non rende giustizia a una Ferrari che, almeno nel weekend di Montreal, sembra aver trovato la giusta direzione nell’assetto della SF-23. Se le prove libere ci avevano dato indicazioni di una rossa competitiva sia sull’asciutto che sul bagnato (aiutata anche dalle caratteristiche della pista), in qualifica il Cavallino ha deluso più per errori individuali che non per la prestazione in sé. Resta però il fatto che il boccone da ingoiare è comunque piuttosto amaro, con Charles Leclerc eliminato in Q2 a causa di un pasticcio nel tempismo della scelta gomme e con Carlos Sainz ottavo in Q3 ma poi retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Pierre Gasly nella prima eliminatoria.

F1 GP Canada 2023, Montreal: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in pista durante le qualifiche

LECLERC FURIOSO Di sicuro è proprio quella relativa a Leclerc la situazione più spinosa, con il pilota molto critico nei confronti del team nelle interviste di rito dopo la bandiera a scacchi. Il motivo è legato al fatto che il muretto non ha voluto ascoltare le richieste di Charles, che via radio a inizio Q2 aveva suggerito di usare le gomme d’asciutto, che gli sono poi state montate troppo tardi, quando in realtà era già ripreso a piovere. “Condizioni difficili da leggere? Onestamente– ha detto Charles ai microfoni Sky – stavolta non era difficile leggere che la pista era asciutta. L’ho detto all’uscita dai box, purtroppo siamo rimasti sulle intermedie su un asfalto asciutto e poi siamo andati sulle slick quando è iniziato a piovere. Ci rendiamo la vita difficile anche quando doveva essere una sessione facile. Questa volta non sono d’accordo con la squadra”.

F1 GP Canada 2023, Montreal: la delusione di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dopo l'eliminazione in Q2 | Foto: Twitter @F1

SENSAZIONI A FREDDO Più tardi, un po’ più sorridente e sereno, Charles ha però corretto il tiro ammettendo anche di aver sbagliato il primo giro lanciato con le Pirelli d’asciutto (che poi è il motivo per cui Sainz, nonostante la stessa strategia, ha passato il taglio in Q2): “In qualifica c’è l’adrenalina, la voglia di fare bene e quindi non è stato facile. Però anche io non ho fatto un grande lavoro perché eravamo in tanti con quella tattica e sono stato io a non farcela rispetto agli altri. Si può sempre migliorare, ne parleremo internamente. Mi sono lasciato andare, c’è tanta passione e voglia di fare bene e oggi non è andata come volevamo. Speriamo di fare una bella gara, io darò tutto e speriamo di tornare davanti. Le sensazioni in macchina sono state molto buone ed è positivo, ma vediamo cosa succederà in gara”.

F1 GP Canada 2023, Montreal: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

SAINZ PENALIZZATO Per un Leclerc che piange non c’è un Sainz che sorride. Anzi, soltanto ottavo al termine della Q3 – lo spagnolo è stato beffato dalla bandiera rossa causata da Oscar Piastri – Carlos ha anche subito una penalità di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Pierre Gasly durante la Q1: il madrileno, che in effetti si è spostato per far passare Tsunoda ma non è stato avvertito dell’arrivo del pilota Alpine a grande velocità, partirà solo 11esimo, alle spalle del compagno Leclerc. Non certo il sabato che i tifosi della Ferrari si aspettavano dopo le ottime impressioni delle prove libere…

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/06/2023