Gli ascolti tv del GP Canada 2023

Ferrari in ripresa ma ascolti che non decollano per la gara di Montreal, nonostante l'orario serale di trasmissione

Il Gran Premio del Canada, disputato in orario serale per quanto riguarda l'Italia, storicamente ha sempre regalato ascolti tv tra i più alti della stagione. Nonostante una Ferrari più competitiva rispetto agli ultimi weekend, il pessimo risultato in qualifica da parte della Rossa e l'ennesimo monologo vincente di Max Verstappen in gara non hanno aiutato ad attrarre spettatori, con dati di ascolto rimasti in linea con gli ultimi appuntamenti.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 20 su Sky Sport F1 (anche questa settimana non abbiamo il totale di tutti i canali, ma solo il dato del 207) sono stati 475.000 gli spettatori medi, per il 3,1% di share. Dato, questo, addirittura più basso di quello fatto segnare dal GP Spagna di due settimane fa, sempre relativo al solo Sky Sport F1 quando si raggiunsero i 582.000 spettatori medi e il 4,8% di share. Per quanto riguarda la differita su Tv8 iniziata poco prima delle 22, sono stati 1.277.000 i telespettatori, per l'8,4% di share. In questo caso il confronto con la gara di Barcellona perde significato perché in quel caso la trasmissione era in diretta, mentre la differita del precedente GP Monaco - trasmessa nel tardo pomeriggio - aveva totalizzato 1.309.000 spettatori. Uno sguardo anche alla MotoGP, con la differita tardo pomeridiana su Tv8 che ha totalizzato 1.043.000 spettatori con l'11,5% di share.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 torna di scena nel primo weekend di luglio con il GP Austria, trasmesso in diretta da Sky Sport e in differita da Tv8, mentre la MotoGP disputerà nel prossimo fine settimana il GP Olanda sul mitico circuito di Assen, trasmesso in diretta sia da Sky Sport sia da Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/06/2023