Charles Leclerc per l'Emilia-Romagna: l'asta benefica raccoglie 358 mila euro

La tragedia dell’Emilia-Romagna non ha lasciato indifferente il mondo della Formula 1. Se alcuni team si sono mobilitati per raccogliere fondi e altri, come la Ferrari (ma una cosa analoga è stata fatta anche dagli organizzatori del Mondiale) hanno donato 1 milione di euro per le popolazioni colpite dall’alluvione delle scorse settimane, anche i piloti si sono spesi per aiutare: Yuki Tsunoda è stato tra gli angeli del fango, mentre una delle iniziative economicamente più significative è quella ideata da Charles Leclerc, che nei giorni scorsi aveva deciso di mettere all’asta tutti gli accessori speciali utilizzati in pista nel GP di casa a Monte Carlo.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: la tuta speciale che Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) ha messo all'asta per l'Emilia-Romagna

RACCOLTA FONDI Il pilota Ferrari non ha esitato nel mettere in vendita la tuta, i guanti e le scarpe tutti a tema bianco-rosso usati nel Principato, ma neppure il casco speciale in onore del padre Hervé. Proprio il casco è stato l’oggetto battuto a un prezzo più alto, ben 255 mila euro, ma sono arrivati anche 55 mila euro per la tuta, 35 per i guanti e 17 per le scarpe. Per un totale di tutto rispetto: 358 mila euro, che Leclerc devolverà in beneficenza per la ricostruzione delle aree alluvionate. “Grazie a tutte le persone – ha scritto Charles sui social – che hanno partecipato all’asta. 358 mila euro sono una cifra incredibile, sono sicuro che aiuterà molte persone”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/06/2023