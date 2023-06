Leclerc e l'asta benefica a favore della popolazione dell'Emilia Romagna

La gara di casa è stata ancora una volta piuttosto deludente, con un sesto posto finale lontano dall'agognato primo podio monegasco, ma Charles Leclerc può ancora ottenere un grande risultato dal GP Monaco. Il kit speciale composto da tuta, scarpe, casco e stivali con i colori della bandiera nazionale del Principato indossato dal pilota della Ferrari a Monte Carlo andrà infatti all'asta per ricavare denaro da donare alla popolazione dell'Emilia Romagna recentemente colpita dall'alluvione.

F1 2023, GP Monaco: Charles Leclerc (Ferrari)

IN PRIMA PERSONA I lotti sono stati offerti direttamente da Leclerc, sono autenticati e firmati dallo stesso pilota. Tra le curiosità di questi oggetti c'è la livrea speciale del casco, disegnata dal ferrarista e ispirata a quella del casco del padre Herve Leclerc. L'intero ricavato andrà in beneficenza. L'asta è organizzata dalla celebre RM Sotheby's e si terrà online, con i quattro lotti che resteranno in vendita dalle 11 ora italiana di venerdì 2 giugno alle 18 di martedì 6 giugno. Maggiori informazioni sul sito della casa d'aste www.rmsothebys.com

TANTE INIZIATIVE Il bel gesto di Leclerc è solo l'ultimo in ordine temporale che arriva dal mondo della F1 nei confronti dell'Emilia Romagna. La terribile alluvione che ha colpito la regione italiana è stata vissuta da vicino dal Circus, dato che proprio nei giorni immediatamente seguenti si sarebbe dovuto svolgere il gran premio a Imola, poi saggiamente annullato dato quanto accaduto. In precedenza ricordiamo la donazione milionaria della Ferrari, quella della stessa F1 e l'iniziativa benefica promossa dall'AlphaTauri, scuderia con base a Faenza, cittadina pesantemente danneggiata dall'alluvione. Qui sotto, il messaggio video di Leclerc registrato per lanciare l'iniziativa:

After the recent floods in Emilia Romagna, I decided to auction all of my racing kit from the Monaco GP weekend. I hope that we can raise as much money as possible for the people that really need it in this difficult time. The auction organised by @rmsothebys will be live from… pic.twitter.com/k2u7fp0Gnm